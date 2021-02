Modus partecipa al flash mob dopo un anno di chiusura: «Facciamo luce sul Teatro»

Anche modus insieme a altri Teatri italiani aderisce all’iniziativa lanciata dalla Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, tenendo questa sera illuminato il teatro per chiedere che si torni a parlare di Teatro con il suo fondamentale ruolo di incontro e crescita che da 2.500 anni svolge all’interno delle nostre società. In questa ricorrenza si chiede al nuovo Governo che si programmi un piano per un ritorno il prima possibile ed in sicurezza agli spettacoli dal vivo.

«Come da sempre andiamo ribadendo che i Teatri sono tra i luoghi più controllati per evitare il contagio dei corpi dal virus e i più necessari al contagio delle menti da idee e bellezze. Oggi, dopo un anno torniamo per una sera ad incontrare quella parte essenziale e indispensabile senza la quale il teatro semplicemente non è: il pubblico. Vi invitiamo tutti a testimoniare la vostra vicinanza con la vostra presenza fisica, garantendo l’osservanza di tutte le norme, questa sera davanti al modus dalle 19.30 alle 21.30 per lasciare una traccia scritta di un pensiero su un foglio portato da casa». Il Cartellone 2020-2021 di modus: https://modusverona.it/ cartellone/.