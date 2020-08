Previsioni meteo negative, Fondazione Arena rinvia i concerti sul monte Baldo a Malcesine

Fondazione Arena di Verona comunica in una nota che a causa delle previsioni meteo piuttosto incerte in alta quota nel Comune di Malcesine, i concerti del 28 e 29 agosto 2020 organizzati dalla Funivia Malcesine-Monte Baldo, in collaborazione proprio con la Fondazione Arena di Verona, non avranno luogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le due Istituzioni sono già al lavoro per valutare nuove date e per rinnovare anche nel 2020 un appuntamento così sentito e atteso. Un evento che, infatti, già dal 2004 richiama turisti e appassionati in alta quota per godere di uno spettacolo unico in una cornice altrettanto esclusiva.