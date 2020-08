Requiem di Mozart per la prima volta all'Arena di Verona: il video del concerto

La Messa di Requiem in re minore K 626 è l’ultimo numero del ricchissimo catalogo di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), suo capolavoro interrotto dalla prematura morte e completato dall’allievo Franz Xaver Sűssmayr sulla base degli appunti del genio di Salisburgo. Dalla prima esecuzione nel 1793 il Requiem è entrato stabilmente nel repertorio sacro e da concerto, diventando pietra di paragone per tutti i compositori successivi.

Dolore, stupore, ira divina, luce, perdono e pace convivono perfettamente in questa pagina universale che per la prima volta è risuonata venerdì 31 luglio 2020 sotto le stelle dell’Arena di Verona. Il cast della serata era composto da artisti di prestigio internazionale, dal maestro Marco Armiliato, alla guida dell’Orchestra areniana e del Coro preparato da Vito Lombardi, alle voci giovani e già esperte belcantiste del soprano Vittoria Yeo, del mezzosoprano Sonia Ganassi, del tenore Saimir Pirgu e del basso Alex Esposito. Un evento unico per la seconda serata del Festival 2020 "Nel cuore della musica": il Requiem intimo e grandioso, specialmente dedicato alle vittime veronesi della pandemia.

