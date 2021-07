Little Forest, la fuga e la rinascita in un poetico film con protagonista Kim Tae-Ri. La rassegna gratuita promossa dall’istituto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Ritorna anche a luglio il consueto appuntamento, dell’Istituto Culturale Coreano con il cinema d’autore. Da mercoledì 28 Luglio ore 16 per 24 ore sarà trasmesso in streaming e gratuito, il film The Little Forest con Kim Tae-ri, protagonista anche di Mr. Sunshine (2018) e del film Space Sweepers (2021). The Little Forest è un film delicato e commovente che racconta con sorprendente delicatezza la fuga e la rinascita della giovane Hye-won. Little Forest parla di un’aspirante insegnante in crisi professionale e sentimentale, che abbandona la frenetica Seoul per imparare la lentezza della vita rurale. Lo fa ritornando nella casa natale dove aveva imparato l'arte della cucina dalla madre, prima che questa sparisse dalla sua vita. A riapparire sono invece due amici d'infanzia che accompagnano Hye-won in questo percorso, tra i frutti coltivati con dedizione e le golose ricette conviviali. Questo cambio di rotta la porterà alla riscoperta di sé stessa e dei piaceri semplici della vita, seguendo il ritmo della natura nella sua piccola foresta.

La visione del film sarà disponibile esclusivamente per gli iscritti alla newsletter dell’Istituto che riceveranno tramite email la password da digitare per attivare il video. Per iscrivervi alla newsletter è sufficiente mandare una mail a cinemacoreano.icc@gmail.com entro le 12 del giorno 29 Luglio. Il film sarà visualizzabile sul sito dell'Istituto Culturale Coreano per 24 ore al link https://italia.korean-culture.org/it/760/board/525/read/109575 . Per iscrivervi alla newsletter mandate una mail a cinemacoreano.icc@gmail.com entro le 12 del giorno 29 Luglio.