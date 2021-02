Letture in streaming dei canti della Divina Commedia: «Esperienza poetica ed umana»

Lettura in streaming dei canti più significativi della Divina Commedia. Il prossimo appuntamento è per lunedì 15 febbraio, dalle ore 17.30, con il canto XXVI dell’Inferno "Ulisse: la poetica della conoscenza. Il destino dell’uomo senza Dio". La diretta streaming è accessibile su https://www.societaletteraria. it/streaming/ e sulla pagina pubblica Facebook della Rete Scuola e Territorio: Educare Insieme.

Quest'ultima lettura è il terzo di dieci incontri formativi in programmazione fino al 17 maggio 2021, tutti gratuiti e visibili tramite streaming. Il prossimo è fissato per martedì 9 marzo, sempre alle ore 17.30, con la lettura del canto I del Purgatorio "Catone: il valore della libertà come principio dell’autonomia di pensiero". Il calendario completo degli eventi è pubblicato sul sito delle Politiche giovanili del Comune di Verona. Prenotazione per la partecipazione all’incontro da effettuarsi al link: https://www.copernicopasoli. edu.it/incontri.

La proposta culturale, realizzata in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, rientra nel progetto "Novae Lecturae Dantis", promosso da Rete di Scuole “Scuola e Territorio: Educare insieme”, con capofila l’Istituto Copernico Pasoli. L’iniziativa gode del patrocinio dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Verona e della Società Dante Alighieri di Verona e della collaborazione con la Società Letteraria di Verona.

«Una bella iniziativa – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Briani – incentrata sul tema del centenario dantesco, composta di dieci incontri e momenti di riflessione di elevato spessore formativo, che si svolgeranno fino a maggio e saranno trasmessi in diretta streaming per tutti gli appassionati che vogliano vivere un’interessante esperienza poetica, umana e culturale».

L’attestato valido ai fini dell’aggiornamento del personale docente potrà essere richiesto al link https://www.copernicopasoli. edu.it/formazione, tra l’inizio e la fine dell’incontro e sarà trasmesso successivamente via mail.