La seconda edizione del premio "Arte d'amore" va alla band Le cose importanti

Durante lo speciale show "Amore" in onda in prima serata su Telearena e Telemantova si è svolta la finale della seconda edizione del Premio Arte d’Amore, concorso che premia il cantautorato sul tema dell’amore. Ad aggiudicarsi la vittoria Le Cose Importanti con il brano inedito dal titolo “Come si fa”. Ospite d’onore della serata, la musica. Durante lo show si è tenuta infatti la finale della seconda edizione del “Premio Arte D’Amore”, concorso che promuove la musica e il cantautorato sul tema dell’amore. Tra i tanti componimenti, arrivati da tutta Italia, la giuria tecnica ha deciso che ad aggiudicarsi la vittoria tra i due finalisti: Le Cose Importanti, con il brano “Come si fa” e Lupita con il brano “Mi manchi già”, fossero Le Cose Importanti.

Una band divisa tra Lazio e Toscana fondata nel 2017 dalla cantante Giada spinta da un forte bisogno di raccontare e di raccontarsi. L’attuale formazione comprende Giada (voce e chitarra), Ylenia (chitarra), Umberto (basso), Matilde (batteria) in cui “Le Cose Importanti sono la vita di tutti i giorni, le cui vicissitudini ed amarezze meritano di essere condivise”.

Dal brano vincitore “Come si fa”:

Se chiudo gli occhi dimmi dove sei Sento il tuo odore ma tu non ci sei Si ferma il cuore insieme al mio respiro Vorrei fermarmi oppure continuare Voltare pagina e ricominciare Ma quanto peso io mi porto dentro Aprimi il petto e ti lascio guardare Come si fa A lasciarsi andare Come si fa Guardami e impara Ti faccio vedere

Come si fa a lasciarsi andare, voltare pagina e ricominciare nuovamente, in un momento in cui le giornate passano immobili e c’è bisogno di una scossa per poter andare avanti; come si fa ad aprirsi alle emozioni e raccontarle? LCI ci sono riusciti benissimo attraverso una voce calda e un giro armonico di chitarra costante che ci riporta improvvisamente nell’intimità di un falò sulla spiaggia a tarda sera in cui davanti al fuoco si apre il cuore e ci si racconta per poi farsi avvolgere con dolcezza da tutti gli altri strumenti.

La giuria tecnica ha voluto premiare anche la scrittura e composizione di uno stile contemporaneo, con sonorità moderne e raffinate, in perfetto equilibrio con un testo semplice diretto e intenso che racchiude in poche righe poetiche i concetti fondamentali dell'amore. Ad attendere il gruppo vincitore un contratto editoriale con Freecom Music, la produzione presso il prestigioso studio di registrazione Sotto il Mare e la realizzazione del videoclip del brano proposto con Studioventisette. Inoltre, grazie alla collaborazione del Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino - da sempre a fianco della musica per sostenere gli artisti emergenti – l’artista vincitore aprirà la rassegna 100 Note in Rosa e si esibirà sul palco della Giornata Nazionale del Vino Rosa #oggirosa, il prossimo 21 giugno.

Uno spettacolo unico ed emozionante in cui la presentatrice, la nota conduttrice e speaker radiofonica Francesca Cheyenne, ha guidato gli spettatori alla scoperta delle forme dell’amore attraverso contributi, talk ispirazionali e performance artistiche. Scenografia d’eccezione dello show: Verona, la città scaligera che attraverso i suoi landmark artistico culturali, i suoi panorami e scorci romantici si rivela lo scenario perfetto per un grande show dedicato all’amore consolidando, ancora una volta, il titolo di Verona città dell’Amore.

Ad aprire la serata, non potevano mancare il benvenuto del Sindaco Federico Sboarina e l’Assessore alla Cultura Francesca Briani con un intervento dedicato alla bellezza del capoluogo scaligero e alla Verona di Dante. Tra gli interventi sull’amore è stato raccontato anche “ciò che amore non è” grazie al progetto Lady Day, format ideato da Lilium Produzioni, per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. In questa occasione il Commissario Capo Vanessa Pellegrino della Questura di Verona ha presentato “Questo non è amore”, il progetto di ascolto protetto a sostegno delle donne vittima di violenza.