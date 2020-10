Kromya Art Gallery, la galleria d'arte di Lugano apre la sua nuova sede a Verona

Kromya Art Gallery di Lugano raddoppia e diventa internazionale. In un momento storico particolarmente difficile, la Galleria sceglie di investire in arte e cultura, aprendo un nuovo spazio espositivo nel cuore di Verona (via Oberdan, 11c), a pochi passi dall’Arena e da Porta Borsari. «L’apertura di una nuova sede a Verona – dichiara Tecla Riva, cofondatore di Kromya Art Gallery e direttore della sede di Lugano – rappresenta non solo una sfida, ma anche una preziosa opportunità, in una città di grande tradizione e storia, come lo è Verona, che va ad aggiungersi alla sede storica di Lugano».

A dirigere la sede di Verona sarà Riccardo Steccanella, gallerista da oltre dieci anni per passione personale e tradizione familiare, da sempre interessato alla valorizzazione dei giovani artisti e attento osservatore delle dinamiche del mercato.

Perché aprire una nuova galleria oggi? «Perché l’arte – spiega il gallerista – ha sempre aiutato l’uomo a superare i momenti di difficoltà, talvolta esplicitandoli visivamente, talvolta sublimandoli. Solo diventando testimoni di bellezza potremo ancora una volta traguardare le grandi difficoltà che la vita ci pone davanti».

Kromya Art Gallery ha inaugurato la sua sede a Lugano nel maggio 2018 grazie alla passione per l’arte e all’esperienza che accomuna Giorgio Ferrarin, Adriano Sala e Tecla Riva, i quali secondo le proprie competenze e peculiarità hanno contribuito alla concretizzazione dell’idea di Kromya. L’attività espositiva è distinta nelle sezioni denominate “Camere” e “•YOUNG”. La prima si focalizza sui maestri degli anni Sessanta, con particolare attenzione dedicata a Pittura Analitica e Optical Art, ma anche ad artisti già affermati, in modo da poter offrire una visione personale e completa sugli ultimi sviluppi dell’arte contemporanea. La seconda è rivolta a giovani artisti emergenti, affinché possano essere introdotti ad un pubblico dinamico ed esperto. Kromya ha già proposto nove mostre nella sezione “Camere”, inaugurando la galleria con “Le Geometrie della Luce”, la collettiva dedicata a tre grandi nomi dell’Op Art come Alberto Biasi, Hugo Demarco e Francisco Sobrino. La sezione “•YOUNG” ha visto il suo debutto nel maggio 2019 con la personale di Andreas Waldmeier, artista di Zurigo che ha trasformato la galleria in un ambiente pittorico complessivo. Oltre alla partecipazione a varie fiere d’arte nazionali ed internazionali, Kromya ospita inoltre eventi artistici e culturali come presentazioni di libri, interviste con gli artisti e incontri con organizzazioni no-profit.

Informazioni e contatti

Per contattare la sede di Verona: riccardo@kromyartgallery.com. Maggiori informazioni sull’attività espositiva di Kromya Art Gallery saranno presto disponibili agli indirizzi: www.kromyartgallery.com, www.instagram.com/kromya_art_gallery, www.facebook.com/Kromyartgallery.