IX trofeo Zandonà

Domenica 29 maggio 2022 si è disputato a Fumane il tanto atteso Trofeo Zandonà, corsa podistica su strada giunta quest’anno alla nona edizione. Organizzata dal gruppo Valporun, la gara si sviluppava sulla distanza di 10 Kilometri su un percorso leggermente ondulato e su un terreno misto asfalto/sterrato La competizione, omologata Uisp, era valevole come 2^ prova del Circuito Verona con La Corsa.

La mattinata nuvolosa e la temperatura di 13 gradi hanno creato le condizioni ideali per i 155 atleti che alle 9.30 si sono sfidati lungo le strade della Valpolicella su un percorso totalmente rinnovato. A vincere la sfida maschile è stato Springhetti Paolo che si è imposto sugli avversari con il tempo di 34m20s. Secondo assoluto Rinaldi Andrea (GSD Valdalpone) con il tempo di 36m29s, mentre in terza posizione si è piazzato Loner Alessio (Atletica Valle di Cembra) con 36m44s

La gara in rosa ha visto vincere inaspettatamente la finlandese Jarvela Katia con il tempo di 40m10s avendo la meglio su Lopez Conceicao Sonia (ASD Boscaini Runners) giunta al traguardo in 41m49s e su Brentarolli Sara (ASD Revelo) che ha chiuso in 42m18s.

Terminato il ristoro e dopo il saluto dell’Assessore allo Sport del Comune di Fumane Bianchi Diego si è dato inizio alle premiazioni dei primi tre assoluti maschili e femminili e successivamente anche delle numerose categorie (otto maschili e quattro femminili). Le classifiche complete sono consultabili sul sito www.valporun.it o su www.endu.net.