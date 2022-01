Ingresso omaggio a tutte le donne per la riapertura del Parco Giardino Sigurtà. Gli abbonamenti sono a metà prezzo

Manca ormai poco più di un mese alla riapertura del gioiello verde della provincia veronese: domenica 6 marzo, prenderà il via, infatti, la stagione 2022 del Parco Giardino Sigurtà e sarà un inizio dedicato, come tradizione, alle donne, con l’entrata omaggio per tutte le visitatrici il 7 e l’8 marzo 2022. Tuttavia per gli appassionati di verde, fiori e Natura e per chi ama il Parco e non vuole perdersi le sue straordinarie fioriture come Tulipanomania con più di un milione di tulipani, le 30.000 rose e le piante acquatiche tipiche del periodo estivo è già in vendita a prezzo scontato l’abbonamento stagionale 2022 che consente una visita al Parco tutti i giorni festivi inclusi dal 6 marzo al 13 novembre 2022, e di partecipare agli eventi, come il passaggio della 1000 Miglia il prossimo 15 giugno 2022.

Parco Giardino Sigurtà - stagione 202

L’offerta, attiva ancora per pochi giorni, consiste nell’acquistare l’abbonamento a prezzo scontat0: 55 euro anziché 70 euro per l'adulto e 30 euro anziché 35 euro per il ragazzo dai 5 ai 14 anni. L’abbonamento a tariffa ridotta è disponibile on-line al link https://ticket.sigurta.it/abbonamenti, oppure per la prima volta, in via straordinaria, anche alla biglietteria del Parco Giardino: questo servizio sarà operativo solo dal 25 gennaio al 4 febbraio 2022 (esclusi i giorni del 29 e 30 gennaio), dalle ore 8.45 alle ore 12.15 (per accedere è opportuno suonare il campanello del cancello piccolo all'entrata del giardino).

Tanti sono vantaggi per gli abbonati: riceveranno un souvenir del Parco, avranno in omaggio due ore di noleggio golf-cart elettrico con tracciamento Gps che consente una visita esaustiva e in tutta comodità, potranno visitare il Parco in anteprima venerdì 4 marzo 2022 e accedere in via esclusiva alle "Serate Natura e Salute" in programma la prossima estate. Per conoscere tutti gli eventi della stagione 2022 è possibile consultare il seguente link: https://www.sigurta.it/tutti-gli-eventi.