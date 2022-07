indòmati fest: festival di teatro, musica e arti performative al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Indòmati Fest è un festival di teatro, musica e arti performative che nasce nel 2020 dalla collaborazione di Aurora Ziviani, Clara Danese e Davide De Togni con l’obiettivo di offrire un palco a giovani attori under 35. Il mondo dello spettacolo è in difficoltà e i giovani faticano a trovare uno spazio al suo interno.

Il Festival è nato dalla ricerca di un luogo di sperimentazione teatrale e di incontro artistico, dalla voglia di superare l’isolamento che spesso si crea intorno alle nuove realtà emergenti nel teatro contemporaneo. Indòmati Fest è una realtà indipendente sul territorio veronese che vuole portare l’attore e il suo pubblico a credere davvero che possa esistere un teatro giovane ed innovativo. Come Aracne, artista e tessitrice indomita, così il Festival è alla continua ricerca di un teatro audace e nuovo, che voglia raccontare e raccontarsi. L’obiettivo è tessere una rete di rapporti umani senza la quale il Festival non potrebbe esistere, con la speranza di rinnovare di anno in anno questa “tela”. L’edizione 2021 ha accolto quattro spettacoli, un concerto e una performance di danza.

Il Festival ha inoltre collaborato con una giovane illustratrice, Soldo di Cacio (Sofia Cantelli). La prima edizione di Indòmati Fest ha accolto, grazie al Bando Generazione Indòmati, giovani artisti da tutta Italia: Verona, Bologna, Pisa, Sondrio, Genova, Palermo… Il tutto è stato reso possibile anche grazie a Marco Pomari e a tutto lo staff di Altri Posti in Piedi, per il magnifico luogo che hanno concesso.

IL DEBUTTO NEL CROWDFUNDING - Indòmati Fest lancia così un crowdfunding per sostenere questo piccolo grande progetto e permettere di realizzare un Festival che possa essere all’altezza di quello che può offrire agli artisti che si esibiranno come al pubblico che verrà ad assistere. Il crowdfunding si rivolge ad appassionati di arte e teatro con la voglia di sostenere un progetto culturale creato dai giovani per i giovani. Per ogni donazione, anche la più piccola , sono previste delle ricompense per ringraziare chi sosterrà il progetto, che variano dal merchandising ufficiale dell’evento a biglietti e buoni drink per le serate del Festival. Ogni persona ed ogni aiuto, anche il più piccolo, è importante per dare inizio allo spettacolo!