Inaugurazione O Bag Verona 4 spade

O Bag torna a Verona con un monomarca in Via 4 spade n 21. Sarà presentata la collezione di borse Autunno-Inverno 2022 tutte personalizzabili e in ecopelle sostenibili, colorate e componibili. Vieni a scoprire anche gli orologi, comodi, leggeri e intercambiabili. Dalle 17.30 sarà servito un cocktail di benvenuto. Vi aspettiamo numerosi con promo e sorprese.