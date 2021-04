Dopo la prima settimana di messa in onda proseguono le puntate di Illustrissimo Goldoni Carlo – Viaggio al centro dello spettacolo, il progetto nato dall’accordo di Programma tra la Regione del Veneto e Arteven – Circuito Teatrale Multidisciplinare, con la direzione artistica di Giancarlo Marinelli. «Questo progetto è un viaggio al centro dello spettacolo dal vivo – dichiara l’Assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari - con l'obiettivo di portarlo in tv e online e di raccontarlo come contenitore di molte discipline quali prosa, lirica, musica, danza e circo inserendo interviste e approfondimenti. Si tratta di una progettualità ampia e complessa che ha anche l'obiettivo di promuovere attività, spazi e luoghi di spettacolo per mantenere vivo il legame con gli spettatori in attesa di un prossimo ritorno in sicurezza nelle sale.»

I dieci episodi prendono spunto dai titoli del drammaturgo veneto per parlare di contemporaneità. Dieci titoli e dieci pianeti da scoprire grazie alla diffusione delle maggiori reti televisive regionali. Da Una delle Ultime Sere di Carnovale a I Rusteghi, da La Locandiera a Le Baruffe Chiozzotte, ogni titolo ha consentito di sviluppare un particolare argomento che avvicina il mondo dello spettacolo alla quotidianità. La necessità di raggiungere il nuovo pubblico con un mezzo diretto e familiare come quello televisivo, facendo esistere lo spettacolo all’interno di un palinsesto, ha portato alla realizzazione di un vero e proprio format originale, ideato e condotto da Giancarlo Marinelli, e all’allestimento di uno studio televisivo in vari teatri della rete a partire dal Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave.

«Quando abbiamo condiviso con la Regione l’idea di un format televisivo che parlasse di spettacolo temevamo di rompere la sacralità del rito dal vivo in questo momento di chiusura degli spazi. – afferma il Presidente di Arteven Massimo Zuin - Abbiamo invece raggiunto il nostro pubblico e affascinato quello nuovo. Per offrire questa opportunità a una platea più ampia, ogni puntata sarà pubblicata sul web successivamente alla messa in onda, dove resterà per tutto il 2021 mentre il programma prosegue in tv fino a giugno.»

Nelle prime due puntate si sono esibiti i danzatori della compagnia Naturalis Labor e il violoncellista Antonio Galligioni. Sono intervenuti come ospiti il giornalista Roberto Bianchin, Fortunato Ortombina Sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice, la psicanalista e scrittrice Vera Slepoj, il Presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto e Federico Corona, organizzatore della compagnia vicentina Stivalaccio Teatro. Ogni lunedì dalle ore 18 sui siti culturaveneto.it e myarteven.it sarà possibile trovare la puntata andata in onda la settimana precedente.