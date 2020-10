Il Parco Giardino Sigurtà annulla l'evento di Halloween ma resta aperto e visitabile

Dopo l'entrata in vigore del nuovo Dpcm, il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio ha annunciato in una nota che la tradizionale "Festa di Halloween" prevista il prossimo 31 ottobre non si terrà. Il parco resterà comunque aperto e accessibile ai visitatori fino al prossimo 8 novembre 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Vi comunichiamo che con dispiacere siamo costretti ad annullare l'evento "Halloween" previsto domenica 1 novembre 2020. - si legge nella nota - Il Parco Giardino Sigurtà rimane comunque aperto per vivere i fantastici colori d'autunno tutti i giorni, festivi inclusi, fino a domenica 8 novembre».