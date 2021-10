Torna il festival del vino e dei sapori "Hostaria Verona": ospite d'onore la chef stellata Cristina Bowerman

Durello in piazza dei Signori, Custoza e Garda doc in Cortile Mercato Vecchio, Lugana in piazza Bra

Settima edizione dal 8 al 10 ottobre 2021 per “Hostaria” Verona, il festival del vino e dei sapori, dedicata quest’anno alla memoria di Nicoletta Ferrari “demolitrice di barriere”, fondatrice di DisMappa, l’associazione che dal 2012 promuove la cultura dell'accessibilità in città. Ospite d’eccezione la chef stellata Cristina Bowerman, che incontrerà il pubblico sabato 9 ottobre alla Loggia Vecchia di Piazza dei Signori con la sua cucina internazionale in dialogo tra tradizioni, culture e memorie.

Nuovo slogan “Verona. Dove il vino diventa spettacolo”: con oltre 350 le referenze vinicole ospiti tra vie e piazze del centro storico e una grande offerta di walk around testing, la città si trasforma in un palcoscenico con protagonista assoluto il vino, tra convivialità, storia e tradizione. Il percorso del Festival si snoderà tra via Roma e Piazza Bra, Cortile Mercato Vecchio, Piazza dei Signori, Cortile del Tribunale (la Foresteria).

Seconda edizione per il Premio Nazionale “Paiasso” dedicato a Roberto Puliero, attore, regista e “voce storica” di Verona, che quest’anno verrà consegnato al campione del ciclismo Francesco Moser. Puliero, oltre ad essere appassionato di calcio, amava il ciclismo ed era un grande sostenitore di Moser. “Hostaria” si afferma tra i più importanti luoghi d’incontro per wine lovers e operatori vitivinicoli, coinvolge esercenti e ristoratori del centro e alimenta il turismo culturale con arrivi dall’Italia e dall’estero e la possibilità di vivere la città.

Con oltre 1 milione di persone raggiunte nei canali social, il Festival metterà in mostra la sua anima digital ospitando wine influencer che coinvolgeranno visitatori e follower in degustazioni esclusive. Saranno invece oltre 100 i giornalisti e blogger accreditati. Non poteva poi mancare la presenza ormai consolidata del Consorzio di Tutela Monte Veronese: come da tradizione, il Consorzio allestirà il Villaggio del Monte Veronese, dove sarà possibile partecipare alle degustazioni guidate e ai laboratori didattici per adulti e bambini.

Hostaria e l’impegno nel sociale - L’Arena in rosa

Oltre alla dedica alla fondatrice di DisMappa Verona, Nicoletta Ferrari, scomparsa nel 2018, l’edizione 2021 pone i riflettori sulle attività di ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate Al Seno): alle 18.30 di domenica 10 ottobre, le volontarie dell’associazione, assieme alle autorità cittadine, accenderanno una serie di fari che illumineranno l’Arena di rosa.

La cerimonia di accensione sarà preceduta da un concerto del gruppo ritmico corale Chorus con la partecipazione di Beatrice Pezzini e del soprano Daniela Cavicchini (dalle ore 17.15 sulla scalinata di Palazzo Barbieri).

Inoltre, dalle 9.00 alle 16.00, al Gazebo ANDOS di piazza Bra sarà possibile trovare informazioni medico-sanitarie sulla diagnosi precoce del tumore al seno con i consigli di radiologi, e prenotare esami senologici-strumentali da effettuarsi negli ospedali di Verona e provincia.

Eccellenze vinicole veronesi – le novità di Hostaria

Durello & Friends a Hostaria

Piazza dei Signori

Si riconferma l'evento nell'evento in questa edizione di Hostaria. In Loggia di Fra' Giocondo, oltre 30 case spumantistiche presentano la naturale unicità dello spumante Lessini Durello Doc. Giovane e alternativo, stuzzicante, dinamico, mai scontato, con un carattere vulcanico che lo rende unico.

Il Custoza

Cortile Mercato Vecchio

In una Piazzetta dedicata che ne prende il nome, si presenta ad Hostaria il Consorzio tutela Vino Custoza, rappresentante di 50 cantine che propongono in degustazione un vino di cui freschezza, leggera aromaticità, considerevole bevibilità e abbinabilità sono le caratteristiche essenziali.

Garda Doc

Cortile Mercato Vecchio

54 referenze per le bollicine che nascono dalle brezze del Lago di Garda, dove la piacevolezza si unisce allo spirito naturalmente italiano. Uno spumante di un’area di produzione che si estende dalla Valtènesi alla Valpolicella, dalle rive del Mincio fino ad arrivare nel centro di Verona ad Hostaria.

Casa Lugana

Piazza Bra

Quasi 100 referenze di pura Passione, il Lugana nelle sue 5 diverse interpretazioni. il Lugana base, il Superiore, la Riserva, la Vendemmia Tardiva e lo Spumante. Interpretazioni di un'eccellenza nata dalla perfetta unione tra clima e territorio. Un paesaggio che unisce due Regioni, per la prima volta ad Hostaria.

Il programma

VENERDÌ 8 OTTOBRE (ore 18.00 - 24.00)

18,00 Apertura stand enogastronomici

18,00 Consegna attestati “Verona Top 100 – La Guida ai vini di Verona (su invito) – Teatro Nuovo

19,00 Cerimonia di inaugurazione con dedica a Nicoletta Ferrari “demolitrice di barriere” – Loggia Vecchia, Piazza dei Signori

21,00 Consegna al ciclista Francesco Moser del Premio Nazionale “Paiasso” dedicato a Roberto Puliero – Loggia Vecchia, Piazza dei Signori

SABATO 9 OTTOBRE (ore 11.00 – 21.00)

11,00 Apertura stand enogastronomici

16,00 Incontro pubblico con la chef Cristina Bowerman – Loggia Vecchia, Piazza dei Signori

DOMENICA 10 OTTOBRE (ore 11.00 – 20.00)

11,00 Apertura stand enogastronomici

17,15 Chorus in concerto – “L’Arena in Rosa 2021” a cura di ANDOS – Piazza Bra

19,00 Illuminazione in rosa dell’Arena a cura di ANDOS – Piazza Bra

Chiusura del Festival

Durante la manifestazione sarà garantita la massima sicurezza, sia per gli espositori sia per il pubblico, grazie a un’organizzazione studiata nei minimi dettagli, già sperimentata con successo nel 2020.

Biglietti in vendita sul sito www.hostariaverona.com

A causa delle normative anti-Covid19, quest'anno il numero di biglietti sarà limitato. Il consiglio è di acquistarli in prevendita tramite la biglietteria online.

Punti di ritiro: presso i varchi di ingresso in piazza Bra e in piazza dei Signori

L'accesso alle degustazioni è possibile solo se in possesso di Green Pass come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 o in alternativa di tampone molecolare o antigenico rapido negativo di massimo 48 ore antecedenti l’ingresso. Sono esonerati dall'obbligo i bambini sotto i 12 anni.

Tutte le informazioni su www.hostariaverona.com

«Con la settima edizione di Hostaria, Verona conferma la sua tradizione di città del vino per eccellenza, luogo di incontri, eventi e convivialità, punto di riferimento per wine lovers e appassionati – sottolinea l’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando -. Sosteniamo con piacere un festival che promuove una filosofia che valorizza il bere responsabile e il decoro urbano, cosa di cui c’è estremo bisogno in questi tempi difficili».

«Il nostro progetto è oggi tra i più importanti nel suo genere a livello nazionale – afferma il presidente di Associazione Culturale Hostaria Alessandro Medici -, con un impatto positivo sull’indotto del territorio. Il festival si sostiene in parte attraverso i token di degustazione, che sono diventati una forma riconosciuta di ‘bere responsabile’, in parte attraverso i contributi dei partner. Non godiamo di alcun finanziamento pubblico, ma nonostante questo la crescita della manifestazione è costante ogni anno. Questo testimonia l’ottimo lavoro svolto in rete tra la nostra associazione e tutti coloro che sono parte attiva del progetto».