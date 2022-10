Halloween bambini: "Fiabe in concerto"

Cosa succede se 4 cattivi decidono di organizzare un mega-concerto in onere della loro festa preferita: Halloween? Venite a scoprirlo con I Muffins, che per il periodo festivo più horror dell’anno vestiranno i panni di Capitan Uncino, Malefica, la Regina di Cuori e Scar per cantare insieme a voi le canzone dei cartoni animati più amati di sempre! E così le famose Fiabe in concerto si tingeranno di toni neri e arancioni e si vestiranno a tema per lo speciale “Halloween”.

Un viaggio tra Frozen, Encanto, Mary Poppins e i grand classici con una doverosa sosta nel mondo gotico di Tim Burton. Vi aspettiamo in costume per una divertente serata adatta a tutta la famiglia.