Grande Teatro a Verona, prosegue la campagna abbonamenti per la nuova stagione: tutte le cose da sapere

Prosegue la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione del Grande Teatro. Fino a giovedì 23 settembre alla biglietteria si possono presentare solo i tesserati della stagione 2019-20. Dati i distanziamenti previsti dalle normative non è garantita la conferma del posto degli scorsi anni, che rimarrà comunque in anagrafica per quando il teatro tornerà alle capienze tradizionali. Per la stagione 2021 la conferma dell’abbonamento comporta una nuova assegnazione, scegliendo tra sette turni, e non più sei come gli anni passati. Per ovviare alla riduzione di capienza è stata infatti aggiunta la rappresentazione del sabato pomeriggio alle ore 16.

La risposta dei “vecchi abbonati” nei primi giorni di vendite è stata notevole. La “rimappatura” dei nuovi abbonamenti ha richiesto, soprattutto all’inizio, del tempo. Ma i veronesi hanno pazientemente affrontato qualche coda, dimostrando l’attaccamento per la storica rassegna del Comune di Verona, organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona. I più “gettonati” sono stati finora i turni della domenica, del sabato e del venerdì. Restano comunque posti in ogni settore, in particolare per la nuova disponibilità del sabato pomeriggio e per i turni del martedì e del mercoledì.

Il periodo dal 28 settembre al 7 ottobre sarà dedicato ai nuovi abbonamenti, con le stesse modalità e con gli stessi orari alla biglietteria del Teatro Nuovo e a Box Office. Martedì 12 ottobre inizierà infine, sempre alla biglietteria del Teatro Nuovo e a Box Office, la vendita dei biglietti.

Dal 12 ottobre sarà anche possibile acquistarli on-line su www.boxol.it/boxofficelive e www.boxofficelive.it.

Gli abbonamenti sono in vendita al Teatro Nuovo (da lunedì a sabato, ore 15.30-19.30, piazza Viviani 10, tel. 045 8006100) e a Box Office (da lunedì a venerdì, ore 9.30-12.30 e 16-19, via Pallone 16, 0458011154). Durante l’attesa del proprio turno deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale. I prezzi degli abbonamenti sono rimasti quelli delle passate stagioni, tenendo ovviamente in considerazione che quest’anno i titoli in programma sono sei anziché otto. Per il dettaglio consultare:

I possessori di voucher possono utilizzarli solamente alla biglietteria del Teatro Nuovo. In ottemperanza ai protocolli previsti per il teatro, per l’accesso agli spettacoli sarà necessario il Green Pass che sarà controllato all’ingresso, oltre alla temperatura. All’interno del teatro i posti saranno distanziati e a scacchiera, e dovrà essere indossata la mascherina per tutta la permanenza, anche quando si è al proprio posto.