Giulietta&Romeo Half Marathon, la medaglia è un'opera d’arte della designer Erica Andrich

Con il 72% dei 1.200 votanti vince il contest la designer Erica Andrich per la medaglia opera d’arte “L’abbraccio” che racconta come Verona sia intrecciata nel mito all’amore. Già 1.500 gli iscritti, mentre i volontari di Veronamarathon e Straverona supportano il centro vaccinale

È ricca di storia e di usanze la città di Verona che anche in occasione della Pasqua può vantare le origini del tipico dolce “Colomba”, nata a Verona alla fine dell’Ottocento dalla tradizione di prodotti greco-romani. Di matrice mitologica è anche la storia che ha ispirato la giovane Erica Andrich, allieva dell’Accademia delle Belle Arti di Verona, a disegnare la medaglia che rappresenterà il premio per tutti i runner che taglieranno il traguardo della 14esima Giulietta&Romeo Half Marathon.

Il contest

Le iscrizioni per la mezza maratona scaligera procedono in linea con gli anni precedenti, ad oggi sono 1.500 gli atleti che hanno già acquistato il pettorale di gara desiderosi di presentarsi al via fissato alle ore 7 di domenica 13 giugno. Questa manifestazione è da sempre un fiore all’occhiello tra gli eventi organizzati da GAAC 2007 Veronamarathon ASD, grazie alla forte identità radicalmente ancorata al territorio e alla sua storia. Per questo, gli organizzatori hanno pensato di premiare le fatiche dei partecipanti con una medaglia davvero speciale. Dall’intesa con l’Accademia delle Belle Arti di Verona è nata l’idea di far lavorare l’ingegno degli allievi designer, giovani artisti e talenti del territorio che di questo conoscono storia, miti e leggende, tradizioni, urbanistica e contesto naturalistico. Proprio da questo concorso sono state selezionare sei opere, tutte straordinarie e capaci di trasmettere emozioni, ma due tra queste hanno meritato un posto speciale. Le due opere finaliste, “Quartieri moderni”, di Lorenzo Faccioli e “L’Abbraccio”, di Erica Andrich, hanno raggiunto gli onori della cronaca e sono state oggetto della challenge #oratoccaate che ha visto gli atleti indicare la propria preferenza nel mese di marzo.

L'abbracccio e la medaglia

A spuntarla con il 72% delle preferenze, tra gli oltre 1200 votanti, è stata l’opera intitolata L’Abbraccio” di Erica Andrich. Un oggetto carico di eccellenza, opera virtuosa di un talento del territorio e frutto dell’interpretazione della leggenda della nascita di Verona. “L’Abbraccio” trasforma in oggetto l’amore di Adige per la dolce Veruna trafitta dalla Dea Diana con una freccia per non aver rispettato il voto di castità. Disperato, Adige si getta nel fiume, quello stesso che ancora oggi cinge Verona con la sua doppia ansa. Erica racconta attraverso questo simbolismo quanto la città di Verona sia legata al tema del VerAmore, ancor prima che questo venisse consacrato dall’opera maestra di William Shakespeare.

Le restanti preferenze, 28%, sono state per l’opera di Lorenzo Faccioli “Quartieri moderni”, un viaggio nei meandri della città, tra vicoli spesso irregolari ma che conducono sempre al cuore pulsante, il centro, collegato ai nove quartieri nuovi, rappresentati con un fregio identitario alternativo.

Volontari in Fiera

Il lavoro organizzativo procede spedito grazie ad una macchina ben collaudata a cui si aggiunge l’opera preziosa e silenziosa di centinaia di volontari che già hanno confermato la loro disponibilità per il 13 giugno. Gaac 2007 Veronamarathon ASD è orgogliosa di annunciare l’impegno in questi giorni di tantissimi volontari, in questo caso anche unitamente a Straverona, resisi disponibili a supportare la Protezione Civile presso il centro di vaccinazione allestito in Fiera. L’impegno di tutte queste persone renderanno possibile il ritorno ad una vita normale, un impegno per la città che ha un sapore davvero speciale in un periodo di così lunga crisi e difficoltà.

Iscrizioni fino a maggio

Manca pochissimo al prossimo cambio quota, clicca QUI per iscriverti. Chiusura iscrizioni il 15 maggio per spedizione a casa del pacco gara e pettorale. Chiusura iscrizioni il 31 maggio per chi opta per il ritiro pettorale il giorno sabato 12 giugno, mentre si conferma che non sarà possibile ritirare i pettorali la domenica mattina. Numero limite previsto 4000 persone.

