Giorno della Memoria 2021: testimonianze di due veronesi nella deportazione

In occasione del "Giorno della Memoria", impossibilitati a programmare iniziative in presenza, la sezione di Legnago dell'Anpi intende celebrare questa data con un video: «Presenteremo le figure di due deportati, il veronese Berto Perotti e il legnaghese Giulio Baraldini attraverso alcune loro poesie ispirate dalla tragica esperienza della deportazione. Auspichiamo che le loro poesie siano di spunto per la conoscenza di questo aspetto della nostra storia locale. Ringraziamo Massimo Totola per la magistrale interpretazione. Ringraziamo Aned, IVrR , Arci Legnago per il patrocinio».

Il video "Giorno della Memoria 2021: testimonianze di due veronesi nella Resistenza e nella deportazione" sarà disponibile sulla pagina facebook di Anpi Legnago. L'evento è previsto per le ore 11 del 27 gennaio. Si trova anche su youtube al seguente link https://www.youtube.com/ watch?v=Yn-Gjqzn3GE.

La legge 211/2000 prevede che le istituzioni organizzino momenti di celebrazione, ricordo, narrazione affinchè quanto accaduto al popolo ebraico, ai deportati politici e agli internati militari italiani sia conservato nel futuro dell'Italia come «memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere».