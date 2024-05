Giornata delle dimore storiche a Verona

Il 26 maggio a Verona si celebra la Giornata Nazionale dell’AssociazioneDimore Storiche Italiane. Una selezione di ville e palazzi, apriranno giardini e cortili in maniera completamente libera e gratuita per accogliere chi vorrà trascorrere una Domenica immerso in luoghi unici del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio. «Il patrimonio delle Dimore Storiche – spiega Giorgio Bevilacqua delegato per Verona di ADSI sezione Veneto – ha senza dubbio un immenso valore sociale, culturale ed economico. La Giornata delle Dimore Storiche accende un riflettore su questo insieme di ville, palazzi e giardini, che è il più grande museo diffuso non solo del Veneto, ma di tutta Italia. In particolare quest'anno apriamo i cortili e i giardini di 18 dimore – di cui 15 in città a ingresso libero dalle 15 alle 19 - incluso l'Archivio di Stato che, in una sorta di anteprima, apre sabato 25 maggio (ore15.).

Sono invece sette i palazzi scaligeri che partecipano per la prima volta alla Giornata Adsi dedicata ai cortili Aperti». Quest' anno anche le scuole saranno protagoniste della Giornata. Guide d'eccezione saranno gli studenti della scuola Apostolica Bertoni - Istituto "alle Stimate" Verona. Coinvolta anche l'Accademia di Belle Arti Statale di Verona (Istituzioneper l’AltaFormazione Artistica AFAM).

A Verona le dimore che protagoniste della Giornata ADSI 2024 sono:

ANTEPRIMACON GLI ARCHIVI

Sabato 25 Maggio ore 15 Archivio di Stato di Verona, via Santa Teresa 12, 37135 Verona

GIORNATA ADSI

Domenica 26 maggio

Giardino Giusti – via Giardino Giusti 2, 37129 Verona

Palazzo Verità Poeta – Vicolo San Silvestro 6, 37122 Verona

Palazzo Castellani di Sermeti – Corso Castelvecchio 25, 37121Verona

Palazzo Serenelli Benciolini – via Armando Diaz 2, 37121 Verona

Palazzo Carlotti – Corso Cavour 2, 37121 Verona

Palazzo Della Torre Ederle –Stradone San Fermo 13, 37121 Verona

Palazzo Bevilacqua - Corso Santa Anastasia 38, 37121 Verona

Villa Ca’ Vendri – via VillaVendri 1, Quinto 37142

Villa Padovani – Via Piovezzano Vecchia 48, 37010 Pastrengo

Villa Ridolfi - Torre di Terzolan– via Trezzolano 4, 37141 Verona

PARTECIPANOPER LA PRIMA VOLTA

Palazzo Liorsi – via Paradiso 13, 37129Verona

Palazzo Da Lisca – via Carlo Cattaneo 6,37121 Verona

Palazzo Ravignani Bortolani – via Duomo 1,37121 Verona

Palazzo Aleardi Brenzoni – via Pigna 17,37121 Verona

Palazzo Gazzola – PiazzettaChiavica 2, 37121 Verona

Palazzo Sagramoso Messedaglia – via Pigna 15,37121 Verona

Palazzo Sagramoso Galli Righi –via Augusto Verità 8, 37121 Verona

Per maggiori informazioni: www.associazionedimorestoricheitaliane.it/