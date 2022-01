«Giobbe Covatta in isolamento fiduciario», rinviato a febbraio lo spettacolo al Dim di Castelnuovo

«Lo spettacolo "La divina Commediola" in programma il 22 gennaio al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda è stato posticipato al 5 febbraio, sempre alle ore 21, per consentire a Giobbe Covatta, interprete dello spettacolo, di ultimare il periodo di isolamento fiduciario assegnato». È quanto riferisce in una breve nota Fondazione Aida.

Lo spettacolo "La divina Commediola" è una personale versione di Giobbe Covatta dedicata ai diritti dei minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri e spesso drammatici. Conoscere i diritti dei bambini riconosciuti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, conoscere i modi più comuni con cui questi diritti vengono calpestati equivale a diffondere una cultura di rispetto, di pace e di eguaglianza per tutte le nuove generazioni.

Informazioni e contatti

Biglietti: 12/15 euro. Info e prenotazioni 045/6115110 328-9628725 / info@dimteatrocomunale.it - www.dimteatrocomunale.it. Teatro Dim Via S. Martino 4, Castelnuovo del Garda.

Come da normativa vigente per accedere agli spettacoli, dai 12 anni, si dovrà esibire il Green Pass rafforzato accompagnato da documento di identità valido. È inoltre obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.