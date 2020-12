Il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio entra a far parte della "Garden Route Italia"

Sul finire di questo 2020 il Parco Giardino Sigurtà, che ha iniziato la consueta chiusura stagionale lo scorso 8 novembre, è stato inserito nel prestigioso progetto della Garden Route Italia. Si tratta di un programma di valorizzazione dei giardini italiani promosso da APGI - Associazione Parchi e Giardini d’Italia - e supportato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Per secoli l’Italia, infatti, è stata definita Giardino d’Europa in virtù della bellezza dei suoi paesaggi costellati di dimore, castelli e giardini, frutto di un’interazione armonica tra uomo e natura.

Emblema di questo equilibrio e gemme del nostro patrimonio sono i giardini, espressione di un rapporto inscindibile tra architettura e natura e tratto distintivo della nostra civiltà. Il progetto si propone di rilanciare la fruizione culturale e turistica dei parchi e dei giardini italiani, anche in relazione con il paesaggio.

Continua la campagna abbonamenti scontati, validi per l’ingresso al Parco Giardino Sigurtà durante la stagione 2021: con l'abbonamento si potrà entrare tutti giorni e scoprire le meraviglie botaniche e floreali del Secondo Parco Più Bello d’Europa dal 7 marzo al 7 novembre 2021 ed immergersi così nei 600.000 metri quadrati di natura, per una visita all'insegna del relax e in tutta sicurezza. Sono in vendita anche i biglietti a tariffa intera. Per info e acquisti: https://ticket.sigurta.it/.