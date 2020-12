Fucina Culturale Machiavelli e la membership per la stagione "L'anno della cicala"

Il 20 novembre 2020 è la data che avrebbe dovuto aprire la stagione 2020-2021 di Fucina Culturale Machiavelli, una stagione speciale dal titolo L’ANNO DELLA CICALA, congelata a causa del DPCM del 26 ottobre 2020. In questa data, l’impresa culturale under35 di Verona lancia il suo progetto di MEMBERSHIP, dedicate agli spettatori che vogliono sostenere il teatro e fruire di speciali contenuti online.

Cos’è la Membership?

Ormai da tre anni Fucina ha sostituito il vecchio concetto di abbonamento o carnet con la Membership, un modo con cui gli spettatori possono sostenere il teatro e ottenere eventi dedicati e contenuti speciali, biglietti a prezzi scontati o in omaggio e convenzioni presso altri teatri e realtà partner. Il progetto, accolto entusiasticamente dalla città, ha visto un centinaio di persone sottoscrivere la membership durante la scorsa stagione. Quest’anno, il progetto ritorna, anche se il teatro ancora non può ancora aprire le porte al pubblico, con un’idea precisa, cioè che la Membership sia “LA TUA IPOTECA PERCHÈ QUESTO TEATRO POSSA DAVVERO RIAPRIRE UNA VOLTA PASSATA LA CRISI”. Alla Membership inoltre gli spettatori possono affiancare anche una donazione, per sostenere il teatro nei mesi di chiusura.

Cosa otterranno i Members?

Chi sottoscriverà la Membership sarà ringraziato con l’invio di una stampa originale fatta a mano in edizione limitata sull’Anno della Cicala, potrà accedere ai contenuti in streaming in esclusiva di Fucinaflix, il canale delle migliori produzioni di repertorio di Fucina, arricchito da altri contenuti originali, come le FIABE DAL FOLLE FINALE, riscritture di fiabe dedicate ai piccoli spettatori, raccontate dagli attori di Fucina e animate dalle illustrazioni di Rebecca Saggin, e AMORE RACCONTAMI, la nuova rubrica in forma di podcast di scene teatrali d’amore; i members avranno infine diritto a sconti su tutti gli spettacoli della stagione 20-21, a partire da produzioni originali online come MEET THE DOCTOR, riscrittura di Sara Meneghetti del classico Dr Jekyll e Mr Hyde come videochiamata Zoom con Fabrizio Martorelli, in scena il 5 dicembre 2020 alle ore 21.

L’Anno della Cicala: una doppia stagione di spettacoli e concerti pronta per essere lanciata

A fine ottobre, Fucina era pronta a lanciare la sesta stagione di teatro e musica. L’Anno della Cicala è il tema scelto per sottolineare, non senza autoironia, il ruolo imprescindibile di arte e cultura anche nei mesi dell’inverno, ovvero i momenti di crisi dell’umanità, ruolo che in questo periodo storico non sempre viene riconosciuto. «L’unico evento che è riuscito a tenersi è stato l’incontro con gli Spettatori Artistici, progetto di audience engagement alla sua seconda edizione per cui un gruppo di spettatori è chiamato a scegliere uno degli spettacoli in cartellone. – dice Sara Meneghetti, Direttrice Artistica del teatro di Fucina – Avevamo messo a punto tutte le procedure perché fosse garantito il rispetto delle norme di sicurezza necessarie, dal contingentamento dei posti a sedere, ridotti a un terzo, alla smaterializzazione dei biglietti cartacei, sostituiti da quelli digitali”. La stagione 20-21 dovrebbe comprendere il recupero di alcune delle date saltate la scorsa primavera, e affiancare importanti nomi di artisti del panorama nazionale. “Speriamo ancora di poter lanciare la nostra stagione, probabilmente in primavera/estate, non escludendo di spostare alcune date in location all’aperto».

Lo stesso vale per la ricca stagione di concerti di Orchestra Machiavelli, in programma nella centrale Sala Maffeiana di Verona con un calendario di appuntamenti d’eccezione la domenica mattina, con solisti e direttori di rilievo nazionale e internazionale. La stagione musicale, alla sua sesta edizione per la Direzione Artistica di Stefano Soardo e Rebecca Saggin con la collaborazione artistica di Giancarlo Rizzi e Leonardo Benini, sarà arricchita quest’anno da concerti cameristici nelle Chiese del centro storico di Verona e vedrà la partecipazione di trenta giovani musicisti professionisti selezionati da tutto il Veneto.

La stagione sarebbe dovuta partire a dicembre con il Concerto di Natale, evento che Orchestra Machiavelli cercherà di replicare, anche in forma ridotta, per cercare di portare ai nostri concittadini un po’ della musica che tradizionalmente ci accompagna in questo periodo dell’anno.

Informazioni e contatti

Lancio progetto Membership | www.fucinaculturalemachiavelli.com/membership/

Presentazione “Anno della Cicala” | www.fucinaculturalemachiavelli.com/anno-della-cicala/

Meet The Doctor | www.fucinaculturalemachiavelli.com/events/meet-the-doctor-ore-21/

IG www.instagram.com/fucinaculturalemachiavelli/

FB www.facebook.com/FucinaMachiavelli

WEB: www.fucinaculturalemachiavelli.com | www.orchestramachiavelli.it

Gallery