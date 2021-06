A Forte Gisella torna "La città dei ragazzi" con gli spettacoli per famiglie di Fondazioe Aida

Anche i bambini tornano a teatro. Dal 24 giugno al 12 agosto Forte Gisella si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per piccoli e famiglie. ‘La città dei ragazzi’ di Fondazione Aida propone 8 spettacoli per l’estate, un viaggio all’insegna del teatro d’autore a misura di ragazzo. Il cartellone 2021 è realizzato in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, Politiche giovanili e Decentramento del Comune di Verona. Le serate saranno ad ingresso gratuito per i bambini fino ai 3 anni. Saranno le fantomatiche avventure del ‘Barone di Münchhausen’ a inaugurare il 24 giugno la rassegna che vede il sostegno di Agsm e Unicredit. Tra le novità il debutto de ‘Il segreto del pifferaio magico’, inserito anche nel cartellone dell’Estate Teatrale Veronese e allestito con Febo Teatro durante la pandemia.

Il programma proseguirà con Teatro Telaio che presenterà ‘Storia di un bambino e di un pinguino’, spettacolo selezionato da numerosi festival per spiegare il processo di crescita attraverso la comicità. E poi ancora ‘Il principe felice’, tratto da una delle fiabe più ironiche e commoventi che Oscar Wilde ha scritto per i figli sull’amicizia. Teatrino dei Fondi, invece, condurrà i bambini nel regno di Dragonia per parlare, con ‘La principessa e il drago’, dell’importanza di non soffermarsi mai di fronte alla apparenze e di non aver paura della diversità. Tra maschere e semplici elementi di scena, il 29 luglio prenderanno vita ne ‘Le favole della saggezza’ le più famose favole di animali parlanti che dall’antichità hanno attraversato i secoli. Seguirà il 5 agosto di Artisti Associati ‘Rodaridiamo’, uno spettacolo che ha lo scopo di far capire al piccolo pubblico l’importanza delle parole e come è semplice cadere in fraintendimenti. Sempre per l’Estate Teatrale Veronese il 12 agosto andrà in scena un sempreverde di Fondazione Aida, ‘Un brutto, bruttissimo, anatroccolo’ sulla diversità discriminata.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21, mentre la biglietteria aprirà alle ore 20. L’acquisto può essere effettuato anche online sul sito https://bit.ly/citta_ragazzi_21 .