La Fiera di San Valentino a Bussolengo: eventi in streaming, gastronomia, cultura e spettacoli

Anche quest'anno Bussolengo non rinuncia alla Fiera di San Valentino, l'appuntamento più importante e sentito dell'anno per la sua comunità, che per l'edizione numero 310 cambia veste e punta sugli eventi online. Le restrizioni vigenti causate dalla situazione sanitaria, non consentono l'organizzazione tradizionale con la campionaria e la fiera per le strade del paese, ma nel weekend del 13 e 14 febbraio ci sarà comunque spazio per spettacoli, gastronomia, iniziative culturali, premi e concorsi, da seguire in streaming sui social e in diretta TV.

Sabato 13 febbraio alle 16.30 in diretta sul canale Youtube del Comune di Bussolengo sarà trasmesso il tradizionale Omaggio della Rosa di San Valentino alle coppie che raggiungono anniversari di matrimonio importanti nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. In diretta su Telepace dalle 17.30 Speciale Fiera di San Valentino e alle 18 la messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. Sabato sera dalle 20.30 in diretta sul canale Youtube e sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Bussolengo, appuntamento per lo Speciale GOL de PONTA con El Bifido e il concerto della Larry Band. Uno spettacolo live da non perdere tra comicità e buona musica. Durante la serata saranno consegnati il riconoscimento “Bussolengo Premia” e i premi del concorso “La trippa pì bona de San Valentin”, piatto tipico del paese che ricorda la stagione del mercato del bestiame al Foro Boario, al quale è dedicato uno speciale online realizzato da Stefano Cantiero.

Domenica 14 febbraio ore 10.30 in diretta su Facebook e Instagram del Comune potremo seguire l'inaugurazione della 310° Fiera di San Valentino edizione online con il saluto del Sindaco Roberto Brizzi. A partire dalle 15 la Fiera con le sue tradizioni sarà ospite speciale nella trasmissione “Garda Love & Friends” in diretta su TeleArena. In questo contesto verranno consegnati i riconoscimenti del concorso nazionale di poesia "Premio San Valentino", giunto alla trentesima edizione e saranno premiati i vincitori de concorso “Vetrina di San Valentino”, un contest aperto ai negozi di Bussolengo con la possibilità per tutti di votare la vetrina più bella sulla pagina Facebook del Distretto del Commercio La Rosa di San Valentino. Spazio anche alla premiazione delle aziende storiche di Bussolengo. Inoltre per il Dolce San Valentino, nelle pasticcerie del paese sarà possibile provare i dolci dedicati a questo evento.

«La Fiera di San Valentino, - spiega il sindaco Roberto Brizzi - è uno degli appuntamenti più sentiti e significativi per Bussolengo. È una tradizione che dura e si rinnova da tantissimi anni, quest'anno infatti siamo arrivati alla 310° edizione. Visto il momento che stiamo vivendo purtroppo la Fiera a cui tutti siamo abituati non ci sarà. Ma non ci siamo certo persi d'animo e abbiamo deciso di sfruttare le possibilità offerte dalla tecnologia per organizzare un'edizione speciale online con tante dirette, legate ai vari eventi. Credo sia importante guardare sempre avanti con gioia e ottimismo e per questo auguro a tutti una buona Fiera».

«Rinunciare a San Valentino - aggiunge Massimo Girelli, assessore alle Attività produttive, Promozione del territorio e manifestazioni - sarebbe stata una mancanza nei confronti di tutta la comunità. Così abbiamo scelto di costruire un format in linea con il periodo attuale, puntando su eventi online, trasmessi in streaming ma anche su un canale più tradizionale come la televisione, perché il pubblico che ama la Fiera è vasto e variegato e vogliamo dare a tutti la possibilità di seguirla. Siamo convinti che in questo momento essere presenti con un evento leggero che dia vitalità al paese, possa essere anche un segnale di fiducia. Vi aspetto con le attrazioni di questa Fiera diversa dal solito che sono certo saprà farsi apprezzare».

«In questa edizione online della Fiera - ricorda l'assessore alla Cultura Valeria Iaquinta - non mancheranno le iniziative culturali come il concorso nazionale di poesia "Premio San Valentino", per cui ripartiamo dalla 30esima edizione. Inoltre, se consentito dalle normative sulla situazione sanitaria, sabato 13 organizzeremo delle visite guidate su prenotazione alla Chiesa di San Valentino, piccolo gioiello del nostro territorio. Abbiamo anche coinvolto le nostre scuole dell'infanzia, primarie e secondarie con il concorso di disegno dedicato alla Fiera. Tutti i disegni sono pubblicati sulla pagina Facebook La Rosa di San Valentino, dove è possibile votare il disegno più bello: i più votati verranno premiati con un buono per l'acquisto di materiale didattico».