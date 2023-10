Festa grande al Mercato coperto di Campagna Amica per l’arrivo dell’autunno

Festa grande al Mercato Coperto di Campagna Amica in Galleria Filippini per salutare l’arrivo della nuova stagione. A partire da venerdì 6 fino a domenica 8 ottobre negli spazi di Via Macello 5 si terrà la Festa d’Autunno, patrocinata dal Comune di Verona e organizzata da Coldiretti Verona in collaborazione con la cooperativa sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria.

A partire dalla serata di venerdì e fino al pranzo di domenica i veronesi potranno divertirsi gustandosi carne alla griglia accompagnata da birra agricola e ascoltando musica dal vivo. I piatti, che verranno proposti a prezzi pensati in particolar modo per le famiglie, saranno cucinati esclusivamente con prodotti a km zero provenienti dalle aziende del Mercato Coperto. Sono previste proposte anche per chi non consuma carne.

Verona - Galleria Filippini via Macello 5/a - Italy:

Venerdì dalle 20 si potrà cenare godendo dell’intrattenimento di dj Vittorio Cavallini dei “tre amigos” di Radio Pico

Sabato la cucina sarà operativa sia a pranzo (10.30 – 14.30) che a cena (dalle 20) quando si esibirà il duo Acoustic Land;

Domenica la cucina sarà aperta solamente a pranzo dalle 10.30 alle 14.30. Naturalmente sabato e domenica il Mercato Coperto si svolgerà come di consueto dalle 8 alle 13.

Una festa ricca di pietanze, buon vino, animazione e dj. La festa si terrà a Galleria Filippini il Mercato Coperto di Campagna Amica Verona dove si potranno comodamente gustare piatti per ogni tipo di palato:

Risotto alla birra e cipolla stufata

Piatto misto di affettati e formaggi

Tagliata di manzo con patate al forno

Piatto di carne salà con rucola e grana

Piatto di polenta fresca con funghi e formaggio Monte Veronese

Costine di maiale con polenta alla griglia

Costata di manzo con osso 500 gr e polenta alla griglia

Fiorentina alla piastra

Wu?rstel con patatine fritte

Polenta alla griglia

Zucca in saor

Patatine fritte

Sbrisolona

Tiramisù

Dal 6 Ottobre al 8 ottobre. Organizzatore Coldiretti Verona, San Giovanni Calabria e Campagna Amica Verona.

Info: https://coldirettiverona.it.