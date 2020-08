Tre imperdibili escursioni vicino a Verona consigliate per il prossimo weekend

In vista del fine settimana ecco qualche suggerimento per trascorrere al fresco sui monti della Lessinia una piacevole giornata. Di seguito le escusioni in programma domenica 23 agosto 2020 promosse dal portale ufficiale di informazione turistica VisitLessinia.

Escursione nel Vajo di Mezzane

DOMENICA, 23 agosto 2020, ore 9

PARTE ALTA DI SAN ROCCO, NEL VAJO DI MEZZANE | ROVERÈ VERONESE - Domenica 23 Agosto fatevi accompagnare alla scoperta del Vajo di Mezzane. L'appuntamento è a San Rocco di Piegara, frazione di Roverè Veronese, in Piazza della Chiesa alle ore 9.00. Lunghezza del tragitto: 10.1 Km - Dislivello: +550 mt -556 mt - Tempo Totale: 4 ore - Difficoltà: Escursionismo. Chiusura iscrizioni Venerdì 21 Agosto. Prenotazioni: escursionismolessiniacerro@gmail.com.

Escursione nella Foresta delle Gosse e a Malga Pigarolo

DOMENICA, 23 agosto 2020, ore 9

FORESTA DELLE GOSSE | ROVERÈ VERONESE La penultima Domenica di Agosto, godetevi una bella escursione con il CTG, Centro Turistico Giovanile, nella Foresta delle Gosse e a Malga Pigarolo. Il ritrovo è a Parparo Vecchio alle ore 9 e il rientro è previsto per le ore 13. Escursione facile-media, con dislivello di 300 metri. Il programma potrebbe subire delle variazioni per maltempo o altro. Indirizzo prenotazione CTG Animatori Culturali Ambientali della Lessinia Via dei Grabi, fraz. Corbiolo IT - 37021 Bosco Chiesanuova (VR). Prenotazioni: CTG Animatori Culturali Ambientali della Lessinia Via dei Grabi, fraz. Corbiolo IT - 37021 Bosco Chiesanuova (VR). Prenotazioni: m.delibori@alice.it - https://www.ctgbaldolessinia.org/.

Camminaparco - Il Passo e la Cima Rocca Pia

DOMENICA, 23 agosto 2020, ore 15.30

SANT'ANNA D'ALFAEDO E DOLCÈ | SANT'ANNA D'ALFAEDO. Escursione tra il Passo e la Cima Rocca Pia con splendide vedute verso la Val d'Adige. Ritrovo: ore 15.30 a Fosse - Durata: 3/4 ore - Difficoltà: *** - Sviluppo verticale: 300 metri.

Informazioni e contatti

Web: https://www.visitlessinia.eu/it/

- https://www.facebook.com/lessinia4u/