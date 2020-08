Quattro fantastiche escursioni vicino Verona consigliate per il weekend di Ferragosto

In vista del lungo fine settimana di Ferragosto ecco qualche suggerimento per trascorrere al fresco sui monti della Lessinia una piacevole giornata. Di seguito le escusioni in programma da giovedì 13 a domenica 16 agosto 2020 promosse dal portale ufficiale di informazione turistica VisitLessinia.

Camminaparco - Le malghe di confine nella Lessinia occidentale

GIOVEDÌ, 13 agosto 2020, ore 20 | ERBEZZO, SANT'ANNA D'ALFAEDO E ALA | ERBEZZO - Suggestivo percorso al tramonto tra le malghe della Lessinia occidentale tra i territori di Erbezzo, Sant'Anna d'Alfaedo ed Ala.Ritrovo: ore 20 a Passo Fittanze - Durata: 3 ore - Difficoltà: *** - Sviluppo verticale: 250 metri.

Camminaparco - Dai Parpari alla foresta della Val Squaranto

SABATO, 15 agosto 2020, ore 9 | TRA I PARPARI E LA VAL SQUARANTO | ROVERÈ VERONESE - Percorso tra i pascoli dei Parpari e le splendide faggete della Val Squaranto. Ritrovo: ore 9 a Conca dei Parpari - Durata: 3/4 ore - Difficoltà: *** - Sviluppo verticale: 250 metri.

Escursione da Grietz nel vajo di Squaranto

DOMENICA, 16 agosto 2020, ore 9 | GRIETZ | BOSCO CHIESANUOVA - Nente di meglio che smaltire il pranzo di ferragosto con una bella escursione! Domenica 16 Agosto, infatti, il CTG organizza una mattinata alla scoperta del Vajo di Squaranto. Il ritrovo è il località Grietz alle ore 9. Rientro previsto alle ore 13.30. Media dislivello: 400 metri.

Camminaparco - Dalle contrade alle malghe di Erbezzo

DOMENICA, 16 agosto 2020, ore 9 | TERRITORIO COMUNALE DI ERBEZZO | ERBEZZO - Escursione da Erbezzo verso le contrade alte e le malghe del territorio comunale. Ritrovo: ore 9 a Erbezzo - Durata: 4 ore - Difficoltà: *** - Sviluppo verticale: 500 metri.

Informazioni e contatti

Web: https://www.visitlessinia.eu/it/

- https://www.facebook.com/lessinia4u/