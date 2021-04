English summer camp 2021 di Helen Doron English Verona

Gli English Summer Camp di Helen Doron English Verona sono il modo ideale per far imparare l'inglese divertendosi a bambini e ragazzi. Un programma ricco di appuntamenti e interessanti iniziative

Helen Doron English Verona organizza per l’estate 2021 un ricco programma di English Summer Camp. I campi estivi si svolgeranno nella scuola di Verona e prevedono, a seconda delle fasce d’età, attività di studio intensivo della lingua inglese e attività di rafforzamento delle nozioni imparate da svolgere all’aperto. Gli English Summer Camp di Helen Doron Verona sono rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. I bambini e i ragazzi saranno divisi in gruppi da 4 a massimo 8 bambini di età omogenea.

I campi estivi si svolgeranno durante tutto il mese di Luglio e nelle prime due settimane di Settembre. Interamente svolti in inglese, i summer camp prevedono l’apprendimento della lingua straniera in modo divertente e interattivo, secondo il metodo Helen Doron. Non si tratta quindi delle classiche lezioni di inglese, ma la lingua verrà insegnata in modo divertente, attraverso canzoni, filastrocche e giochi. Helen Doron English Verona fa del divertimento il metodo di insegnamento. I bambini e i ragazzi si ritrovano immersi in un mondo colorato e divertente di personaggi e avventure fantastiche. Il metodo di insegnamento della lingua inglese sviluppato dalla linguista Helen Doron riproduce il modo in cui i bambini imparano la loro lingua madre. In questo modo i bambini apprendono con facilità e in modo rapido la lingua straniera.

Il metodo si basa su quattro pilastri fondamentali, che verranno applicati anche durante i campi estivi 2021 Helen Doron English Verona: • Apprendimento divertente (tramite giochi, filastrocche, canzoni e molto altro); • Piccoli gruppi, ideali per stimolare ogni bambino al meglio; • Rinforzo positivo; • Ascolto ripetuto. I bambini e i ragazzi saranno seguiti in ogni momento da personale qualificato e formato per insegnare la lingua inglese a bambini e ragazzi.

Web: https://www.helendoron.it/verona/centri-estivi-verona/.

