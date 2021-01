Un nuovo documentario per scoprire la splendida chiesa di San Lorenzo a Verona

La chiesa di San Lorenzo a Verona è un monumento straordinario incastonato nel cuore di Verona, eretto fra la fine del secolo XI e i primi anni del XII. Questa struttura si avvale di soluzioni costruttive davvero incredibili, che sintetizzano influssi culturali di matrice europea e la ricollegano ai più importanti cantieri del Romanico italiano, come il duomo di Modena e Sant’Ambrogio a Milano. La presenza delle grandi torri che esaltano la facciata e delle ariose gallerie che corrono sopra le navate laterali, l’utilizzo di una muratura esaltata dall’alternanza cromatica fra pietre e mattoni oltre che l’adozione di un raffinato apparato scultoreo integrato da notevoli resti di affreschi medievali fanno di San Lorenzo un unicum a livello internazionale.

Il nuovo documentario sulla chiesa realizzato da “Black&White Studio TV” del regista veronese Riccardo Canovai e pubblicato sui canali social, è condotto dal giovane storico dell’arte veronese Angelo Passuello, che ha incentrato anni delle sue ricerche proprio sul complesso laurenziano. Un viaggio inconsueto alla scoperta della storia e delle particolarità artistiche e architettoniche di San Lorenzo, un tempo isolata ed emergente lungo l’antica via Postumia (oggi Corso Cavour) e oggi quasi soffocata dagli immobili che le sono stati costruiti attorno. Proprio per tale ragione, grazie soprattutto alle suggestive riprese aeree col drone effettuate da Zeno Bernardini è possibile vedere per la prima volta dettagli altrimenti inaccessibili di questo complesso architettonico davvero inconsueto.

Informazioni e contatti

Il video è disponibile sui canali di “Black&White Studio TV”, su YouTube (https://www.youtube.com/ watch?v=ZfDGkzAtOJE) e su Facebook (https://www.facebook.com/ bewtv/videos/715752146022622)