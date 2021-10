"Divertiamoci a teatro": al via la vendita dei nuovi abbonamenti per gli spettacoli al Nuovo di Verona

Martedì 5 ottobre alle 15.30 alla biglietteria del Teatro Nuovo e a Box Office inizia la vendita dei nuovi abbonamenti a Divertiamoci a teatro. Per evitare possibili assembramenti, saranno consegnati i numeri per una lista d’attesa. La consegna dei numeri inizierà alle ore 14.30, un’ora prima dell’apertura delle biglietterie.

La vendita proseguirà fino al 16 ottobre con i seguenti orari: al Teatro Nuovo (tel. 045 8006100) da lunedì a sabato, ore 15.30-19.30, e a Box Office (tel. 045 8011154) da lunedì a venerdì, ore 9.30-12.30 e 16-19. Ancora disponibili abbonamenti nei vari settori, soprattutto nel nuovo turno pomeridiano delle 16 che ha permesso di redistribuire gli abbonati su cinque, anziché quattro, turni.

Durante l’attesa del proprio turno dovrà essere mantenuto il distanziamento interpersonale. Per aggiornare le anagrafiche e per agevolare la rintracciabilità qualora ce ne fosse bisogno, sarà richiesta la compilazione di un modulo con i dati precisi dell’abbonato. Il modulo dovrà essere compitato anche nel caso di acquisti di abbonamenti per conto terzi.

I prezzi degli abbonamenti sono rimasti quelli delle passate stagioni, riproporzionando ovviamente la cifra su quattro titoli. Per il dettaglio consultare il sito www.teatrostabileverona.it.

A inaugurare questa prima tranche di Divertiamoci sarà (dal 27 al 30 ottobre) Gioele Dix con Vorrei essere figlio di un uomo felice. La rassegna proseguirà (dal 10 al 13 novembre) con Chiara Francini e Alessandro Federico protagonisti di Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame. Il terzo appuntamento vedrà in scena (dal 24 al 27 novembre) Paola Quattrini con Oggi è già domani. A chiudere questa prima tranche della rassegna saranno (dal 7 al 10 dicembre) Debora Caprioglio e Maurizio Micheli protagonisti della versione teatrale del celebre film Amore mio aiutami con Monica Vitti e Alberto Sordi.

In ottemperanza ai protocolli previsti per il teatro, per l’accesso agli spettacoli sarà necessario il green pass che sarà controllato all’ingresso, oltre alla temperatura. All’interno del teatro i posti saranno distanziati e a scacchiera, e dovrà essere indossata la mascherina per tutta la permanenza, anche al proprio posto.