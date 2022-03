Festa di apertura "Benvenuta Primavera!" con le Dimore Amiche del Veneto: il programma

In attesa della primavera, cresce la voglia di bellezza e di spazi aperti e fioriscono le iniziative delle Dimore Amiche del Veneto, che riaprono le porte alla bella stagione e al pubblico. Fino al 10 aprile, ogni meravigliosa dimora, unica nel suo genere, offrira? agli ospiti la possibilita? di ammirare e vivere i propri ambienti e le proprie ricchezze architettoniche e naturalistiche con eventi ad hoc.

I prossimi appuntamenti

Sabato 19 marzo VILLA ANGARANO di Bassano del Grappa (Vicenza) salutera? la primavera con un evento speciale dedicato alla musica barocca. Sono previsti, quindi, la visita guidata attraverso le barchesse di Andrea Palladio, la corte agricola, il parco ottocentesco, le antiche scuderie, l’apertura straordinaria del salone al piano terra e il concerto nella Cappella Gentilizia di Santa Maria Maddalena con il violino barocco di Maria Ines Zanovello e il basso continuo di Cristina Vidoni. In repertorio, un programma dedicato agli "Aspetti dello splendore della musica barocca veneta" e brani di Vivaldi, Albinoni e Marcello. Le visite saranno suddivise in due turni pomeridiani, a partire dalle 15. Il costo dell'ingresso e? a 17 euro a persona, gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: info@villaangarano.com o tel. 0424 503086.?

Sabato 2 aprile VILLA VALMARANA AI NANI di Vicenza organizza una speciale visita guidata che comprendera? le magnifiche sale affrescate in Palazzina e in Foresteria e il Parco storico adiacente alla Scuderia della Villa. Alle 16.30, ad accogliere i visitatori ci sara? l’esperto Giuseppe Vallortigara con l’intervento dal titolo “Primavera in Villa nell’arte di Giambattista e Giandomenico Tiepolo”; a seguire, alle 18, ci si portera? nel bosco storico dove l’esperta di parchi e giardini, Silvia Lignana Bellandi, condurra? la visita “Tra Palladio e Tiepolo alla scoperta di grandi alberi e spazi segreti del bosco di Villa Valmarana ai nani”. L’evento si concludera? con un calice di Prosecco servito sotto la Pagoda ottocentesca. Il costo per la partecipazione all’evento completo e? di 10 euro a persona (8 euro senza all’ingresso alla Villa). Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@villavalmarana.com.

Domenica 3 aprile VILLA SAGRAMOSO SACCHETTI di Verona propone una visita guidata al complesso, l'apertura straordinaria della Cappella di San Giacomo e la passeggiata nel “brolo” e nei giardini. Questa splendida dimora Sanmicheliana del XVI secolo, oggetto di un imponente restauro a partire dagli anni ‘60, situata tra Verona e il Lago di Garda, ai confini con la zona vitivinicola della Valpolicella, rivelera? ai suoi ospiti tutti i segreti e le curiosita? della sua lunga storia, dando nei suoi giardini il suo personale benvenuto alla bella stagione. Gli orari delle visite saranno divise in quattro turni: la mattina alle ore 10, alle ore 11.30 e nel pomeriggio alle 14 e alle15.30. Il costo del biglietto e? di 10 euro a persona, mentre e? gratuito sotto i 12 anni. Informazioni e prenotazioni: info@villasagramososacchetti.it

Domenica 10 aprile a VILLA DA SCHIO di Castelgomberto (Vicenza) sono in programma la degustazione di vini e salumi genuini della Fattoria da Schio e la visita guidata e la passeggiata nello splendido parco settecentesco, con i suoi grandi viali di piante secolari. L’evento sara? allietato dalla presenza di un gruppo di rievocatori in epoca rinascimentale per regalare un tuffo nel passato. Ingresso: 3 euro al parco e ai giardini senza guida, dalle 10 alle 12.30. 10 euro per la visita guidata nel parco alle 14.30, alle 16 e alle 17.30 (8 euro ridotto, gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili). Informazioni: eventi@villadaschio.eu