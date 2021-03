Dante's Box: ultimi sei appuntamenti con la Divina Commedia in versione podcast

Prossimo evento con Asia Argento e Jana Balkan per la fine del viaggio del Sommo Poeta

Ultimi sei podcast. Dall’inferno al Paradiso il "jukebox" dedicato a Dante da più di due mesi intrattiene il web. Domani, mercoledì 3 marzo, la prossima uscita con il canto 33 del Paradiso. Asia Argento e Jana Balkan di Teatro Scientifico daranno voce alla fine del viaggio del Sommo Poeta, con l’invocazione alla Vergine di San Bernardo.

Versi, musiche e video in un’unica ricetta, in grado di accendere la fantasia e l’immaginazione attraverso un’esperienza sonora d’altri tempi. ‘Dante’s Box’ è una delle iniziative ideate nell’ambito delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Il programma degli eventi è realizzato dal Comune di Verona, assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Arteven.

Ben 21 puntate radiofoniche in pillole da 15/20 minuti che ripercorrono La Divina Commedia e la catapultano nella modernità. Ben 7 tracce per ogni Cantica, accompagnate dalle musiche del compositore Giulio Ragno Favero e dirette dal regista Fabrizio Arcuri.

Gli ultimi sei appuntamenti, saranno interpretati da Jana Balkan di Teatro Scientifico, Sebastiano Bronzato di Cantieri Invisibili, Marina Furlani di Punto in Movimento, Walter Peraro e Sabrina Modenini di Casa Shakespeare. Ad introdurli artisti della scena nazionale: Asia Argento, Lunetta Savino, Lucrezia Lante Della Rovere, Fortunato Cerlino e Carolina Crescentini.

Informazioni e contatti

I podcast saranno disponibili ogni mercoledì e venerdì sul sito www.rocketradiolive.com, sui canali social del Comune di Verona e dell’Altro Teatro, sui canali Spreaker e Spotify di Arteven, che collabora alla realizzazione del progetto, e sul sito myarteven.it.