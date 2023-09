Per tatuatori “futuri” che si avvicinano al mondo del tatuaggio o che sono gia’ nel settore e vogliono migliorare la qualita’ organizzativa del loro lavoro, Confartigianato Imprese Verona propone il corso: TATUATORI NON SI NASCE SI DIVENTA - Nozioni pratiche e utili all’avvio e al miglioramento della professione: dalla scelta dello stile da tatuare allo sviluppo di un metodo di lavoro, all’approccio con il mondo lavorativo, per condividere la propria arte e farsi conoscere dagli studi di tatuaggi e crearsi una solida clientela

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 2023 – 09.00/12.30

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE 2023 – 09.00/12.30

MARTEDI’ 10 OTTOBRE 2023 – 09.00/13.00

QUOTA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE euro 200,00 + IVA

Primo modulo: Metodo di ricerca del proprio stile e analisi dei competitor (ricerca del proprio stile e confronto con le richieste di mercato, come approcciare una ricerca di mercato nel proprio settore di stile, analizzare i profili simili al proprio stile).

Accoglienza e gestione della clientela (organizzare l’agenda, come approcciarsi alla clientela e gestirne la relazione, come tutelarsi artisticamente).

Secondo modulo: Promozione del proprio lavoro (social media, differenze e impostazione del lavoro di marketing tra uno Street Shop e un Private Studio, creazione di un proprio spazio di nicchia).

Definire la propria scelta lavorativa (Preparazione di un Portfolio per gli studi e per la clientela come residenti, Guest od itineranti).

Terzo modulo: Pianificazione economica (prezzi per la clientela, calcolare le entrate e uscite effettive della propria attivita’ e come eventualmente ridurne i costi). Organizzazione della propria attivita’ (Step by step come aprire il proprio negozio, la scelta strategica della location in base al tipo di negozio, l’allestimento ecc.). Prova pratica (verra’ data un’ora per impostare a grandi linee i passaggi fondamentali da eseguire per entrare nel mondo del lavoro in base a cio’ e’ stato detto nei moduli e in base al singolo obiettivo del partecipante).

Per registrarsi o per altre informazioni chiamare il numero 045 9211555 o scrivere a michele.piccoli@confartigianato.verona.it.