Anche nelle sale veronesi tornano i grandi film con "Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia"

Dal 20 settembre al 22 ottobre torna l’appuntamento con “Le Giornate della Mostra. I film della settimana internazionale della critica” in Veneto, nelle Province autonome di Trento e Bolzano Alto Adige, nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Le sale cinematografiche aderenti ospiteranno le opere della 36° edizione della SIC, con la presenza dei registi in sala e introdotte da critici cinematografici. Prima di ciascuna proiezione, il pubblico potrà inoltre vedere i cortometraggi della sesta edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica).

I film della Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra del Cinema di Venezia, che dal 1984 ha selezionato opere prime di registi emergenti poi affermatisi nel panorama cinematografico internazionale, escono dalle sale cinematografiche della Biennale appena conclusa, per portare la loro poetica, il loro fascino e la loro carica innovativa nelle sale cinematografiche del Veneto, delle Province autonome di Trento e Bolzano Alto Adige e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Torna infatti anche per il 2021 l’appuntamento con “Le Giornate della Mostra. I film della settimana internazionale della critica”, iniziativa è realizzata dalla Fice Tre Venezie In collaborazione con la Settimana Internazionale della Critica, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Sncci Triveneto, l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, con il contributo di Istituto Luce Cinecittà e con il contributo e il patrocinio della Provincia autonoma di Trento, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.

Un’edizione particolarmente attesa dal pubblico e dagli esercenti, che giunge dopo un anno estremamente difficile per tutto il comparto cinematografico, il più colpito dalle misure che si sono rese necessarie per il contenimento della pandemia da COVID-19.

«Mai come quest’anno le proiezioni dei film provenienti dalla Settimana Internazionale della Critica, assumono una pluralità di significati molto profondi - dichiara Franco Oss Noser, Presidente dell’Unione Interregionale Triveneta AGIS -. Il Cinema deve ripartire, in quanto è uno delle espressioni dell’arte e della cultura a cui la nostra società non può e non potrà mai rinunciare. Il periodo appena trascorso ci impone inoltre di avviare una fondamentale riflessione rispetto alla necessità di un graduale ma inesorabile cambiamento nel ruolo delle sale cinematografiche, soprattutto di quelle di prossimità, che devono trasformarsi in presidi culturali e luoghi di aggregazione sociale»

Su questo processo di rinnovamento insiste anche Giuliana Fantoni, presidente della FICE delle Tre Venezie che sottolinea anche la necessità di riallacciare il rapporto con il pubblico che in questi anni ha perso l’abitudine alla sala cinematografica: «In questo periodo per i cinema si gioca una partita estremamente importante. Settembre è tradizionalmente un mese in cui si riallaccia il rapporto con il pubblico dopo la pausa estiva. In questo caso però, non si parla di mesi, ma addirittura di anni. Dobbiamo quindi fare tutto il possibile per stimolare le persone a rimettere nella loro agenda il cinema come luogo da tornare a frequentare con assiduità e non rimanere in una posizione di attesa sperando che la cosa avvenga naturalmente. Per questo è importante ringraziare in modo particolare la SIC dello sforzo che ha messo in campo per ampliare gli appuntamenti, arricchirli con le retrospettive, apprezzate anche da un pubblico non necessariamente composto da cinefili, e dalla presenza di registi e critici cinematografici presenti alle proiezioni. C’è tanto lavoro ancora da fare, dobbiamo sollecitare gli spettatori non solo a venire in sala, ma anche renderli consapevoli di quanto questa esperienza sia mancata loro».

In Veneto le sale coinvolte saranno Cinema Italia di Belluno (lunedì 20 settembre); il Multisala Edera di Treviso (lunedì 20 settembre e lunedì 4 ottobre) il Cinema Pindemonte di Verona (lunedì 27 settembre e lunedì 4 ottobre); il Multiastra di Padova (giovedì 30 settembre); e il Cinema Odeon di Vicenza (lunedì 4 ottobre).

Nella Provincia autonoma di Trento i film arriveranno al Multisala Astra (mercoledì 22 settembre e lunedì 11 ottobre) e al Multisala Modena (mercoledì 29 settembre e mercoledì 13 ottobre), mentre, nella Provincia autonoma di Bolzano al Multisala Capitol (lunedì 27 settembre, 4 e 11 ottobre).

Ricca la rappresentanza delle sale anche nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con il Multisala Visionario di Udine (martedì 21 e mercoledì 29 settembre); il Multisala Kinemax di Monfalcone (GO) (giovedì 30 settembre), il Multisala Kinemax di Gorizia (giovedì 7 ottobre); il Multisala Cinemazero di Pordenone (martedì 12 e 19 ottobre); e il Cinema Ariston di Trieste (venerdì 15 e 22 ottobre).

Tra le opere in cartellone non mancheranno “Zalava” di Arsalan Amiri (Iran), vincitore del Gran Premio Internazionale della Critica; “Eltörölni Franko” di Gábor Fabricius (Ungheria), Premio Circolo del Cinema di Verona assegnato al film più innovativo della selezione; “Eles Transportan a Morte/ They Carry Death” di Helena Girón e Samuel M. Delgado (Spagna, Colombia), Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il Miglior Contributo Tecnico. E i due eventi speciali di apertura e chiusura della Settimana della Critica: “Karmalink” di Jake Wachtel (Cambogia, USA) e “La dernière séance (The Last Chapter)” di Gianluca Matarrese.

La visione di ciascuna opera in cartellone sarà introdotta dai critici cinematografici appartenenti al Sncci Triveneto e arricchita dalla presenza dei registi in sala. Sarà inoltre preceduta dalla proiezione dei cortometraggi della sesta edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica) selezione competitiva dedicata ad autori italiani non ancora approdati al lungometraggio.

Tutte le proiezioni, che si terranno nei mesi di settembre e ottobre saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione. L’elenco completo sarà disponibile sul sito www.agistriveneto.it e alla pagina Facebook @agis.trevenezie.

