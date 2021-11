Anche a novembre a Verona e provincia il martedì c'è il "Cinema di qualità" a 3 euro grazie alla Regione Veneto

Forte del successo raggiunto nel mese di ottobre, dove ha visto coinvolte venticinque sale, con oltre novanta titoli per un totale di duecentocinquanta proiezioni e tredicimila presenze complessive, prosegue in Veneto anche nel mese di novembre l’appuntamento settimanale con “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Tutti i martedì del mese, la rassegna consentirà al pubblico di vedere le ultime uscite cinematografiche, insieme a opere alternative ai grandi circuiti commerciali, accompagnate anche dal commento di un esperto.

In questo martedì 2 novembre, il Multisala Rivoli di Verona propone, alle 17 e alle 21.30, “Freaks Out” (Italia, Belgio 2021, 141’) di Gabriele Mainetti. Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro "fenomeni da baraccone" restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini e il corso della Storia.

In provincia, in cartellone al Multisala Cinergia di Legnago troviamo alle 21.15 il film “No time to die” (USA, Gran Bretagna 2021, 163’) di Cary Joji Fukunaga. Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

