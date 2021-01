Il Comune di Verona promuove attività digitali per bambini a cura del Children’s Museum

Il 2020 è stato un anno complicato e anche questo Natale sarà diverso dal solito. Così il Comune di Verona e il Children’s Museum hanno deciso di portare un po’ di spirito delle Feste nelle case delle famiglie della Città e non solo durante i giorni di zona rossa con un’iniziativa digitale. A dicembre in Sala Blu di Palazzo Barbieri durante la conferenza stampa in diretta streaming è stato presentato il progetto che prevede la realizzazione di esperimenti online per bambini e bambine, promosso e sostenuto dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona in partnership con il Children’s Museum e con Pleiadi.

Si tratta di una serie di dirette trasmesse sul canale YouTube del Museo sabato 2, 9, 16, 23 e 30 gennaio 2021 alle ore 16. Gli operatori del Museo mostreranno attività educative e pratiche di stampo informale, ispirate al periodo natalizio e al mondo scientifico da svolgere a casa con i propri bambini durante queste particolari vacanze. Scienza e tanto divertimento arrivano nelle case a partire dai trucchi del volo, da quelli usati da Babbo Natale e dalla Befana fino ai segreti della luce e dello spazio.

«Con questa iniziativa – racconta l’Assessore all’Istruzione M. Daniela Maellare - abbiamo voluto essere vicini alle famiglie, messe a dura prova dalla pandemia, regalando qualche momento di svago ma anche di educazione informale. Tutte le attività on line saranno gratuite». Un pensiero condiviso dal Children’s Museum Verona che di recente ha lanciato la campagna di crowdfunding “Children’s Museum! Mind the Gap!” che in tempo di pandemia innova i suoi servizi per la realizzazione del primo polo sperimentale dell’età evolutiva e del benessere della famiglia. Un progetto gratuito a favore e a sostegno delle famiglie del territorio.

«Come Children’s Museum con questo progetto vogliamo dare un segnale di presenza. – Aggiunge Lucio Biondaro, Direttore Operativo del Museo – Non solo, questo per noi è solo l’inizio di una serie di proposte che realizzeremo in partnership con il territorio comunale, in ascolto delle famiglie e dei più piccoli». L’iniziativa vuole trasmettere così, in primis ai bambini, un messaggio di vicinanza, di ripartenza e di ritorno alla normalità.

Come seguire la diretta:

Per seguire le attività è necessario collegarsi sabato 2, 9, 16, 23 e 30 gennaio 2021 alle ore 16 sul canale YouTube del Children’s Museum Verona: