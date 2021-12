Capodanno al mare in famiglia a prezzi agevolati? Grazie al Comune di Verona è possibile: ecco come fare

Salutare il nuovo anno in riva al mare. Dopo la sosta forzata dello scorso anno, ritorna la mini vacanza al mare per famiglie in occasione delle festività di fine anno organizzata dall'Assessorato al Turismo Sociale. Le famiglie di Verona, con almeno un figlio minore, avranno la possibilità di trascorrere quattro giorni/tre notti presso il centro vacanze Bella Italia & Efa Village di Lignano Sabbiadoro, che ospiterà i partecipanti con un ricco programma di iniziative, con animazione per adulti e bambini ed escursioni nei dintorni.

L'arrivo è previsto nel pomeriggio di sabato 29 dicembre e la partenza il 1° gennaio dopo pranzo. La località di soggiorno è da raggiungere con mezzi propri. I prezzi sono: adulti e ragazzi dai 12 anni, 180 euro per tre notti, e 150 euro per due notti. Per i bambini da 3 a 11 anni compiuti in camera con i genitori, la tariffa è di 70/50 euro. I bambini da 0 a 2 anni compiuti sono gratis.

La quota comprende la pensione completa, dalla cena del 29 dicembre al pranzo del 1° gennaio, un’escursione a Caorle e cenone di fine anno con animazione. In ottemperanza alla normativa vigente c’è obbligo di green pass dai 12 anni in su.

Le prenotazioni saranno possibili a partire da lunedì 6 dicembre 2021 esclusivamente via mail all'indirizzo vacanzefamiglie@ comune.verona.it indicando nel dettaglio i dati anagrafici dei partecipanti e il numero di telefono.

Per informazioni Ufficio Turismo Sociale, via Adigetto, 10, telefono 045 8078637 – 8078635 - vacanzefamiglie@comune.verona. it - www.comune.verona.it/ turismosociale.