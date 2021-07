A Villa Buri il campus estivo di musica e teatro: iscrizioni aperte e posti ancora disponibili

Ci sono ancora posti disponibili per il campus estivo Gambe all'Aria a Villa Buri, dove BamBam Teatro, Fucina Culturale Machiavelli e Mitmacher Teatro organizzano attività di musica e teatro per bambini e ragazzi fino ai 15 anni. Fino al 19 luglio, i ragazzi dagli 8 ai 15 anni possono partecipare alle due settimane organizzate da Bam!Bam!Teatro e dedicate all'arte teatrale attraverso l’esplorazione e la scoperta delle storie che si trasformano in spettacoli. Il campus è condotto da Lorenzo Bassotto e Antonella Carli, insieme al tecnico audio luci Claudio Modugno. Dal 5 al 16 luglio, invece, sarà il turno dei giovani dai 16 ai 21 anni che con Mitmacher Teatro si cimenteranno nell’improvvisazione assieme a Giovanna Scardoni e Stefano Scherini.

Ricco anche il programma della musica. Dal 12 al 16 luglio, “La Sinfonia dei Giocattoli” per bambini dai 7 ai 12 anni. Il campus condotto da Stefano Soardo e Jessica Grossule vedrà i piccoli mettersi in gioco e lavorare sul ritmo. Il secondo appuntamento, invece, “School of Rock” prevede incontri per adolescenti dai 13 ai 19 anni, dal 19 al 23 luglio. Saranno Stefano Soardo e Nicola Rossin ad approfondire assieme ai ragazzi strumenti e canto, un’occasione per mettersi in gioco anche all’interno di una vera e propria band.

Al termine di ogni laboratorio è prevista una festa finale, con l’esibizione di bambini e giovani. Informazioni e iscrizioni a gambeallariafestival@gmail. com, sul sito www. fucinaculturalemachiavelli. com/gambe-allaria oppure chiamando il numero 045-554 4712. Il festival è organizzato con il contributo degli assessorati alle Politiche giovanili e Servizi sociali del Comune, con il sostegno di Fondazione Giorgio Zanotto.