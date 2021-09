Dall'«asinobus» al «Battesimo della Sella», l'anteprima di Fieracavalli sui bastioni di Verona è già un successo

È iniziato con buona affluenza già di buon mattino "Cavalli, asini e arte per tutti", il weekend organizzato dal team di Fieracavalli al Bastione San Bernardino all’interno del programma del Mura Festival ideato dal Comune di Verona. In questo week-end di inclusione sociale all’aria aperta sono accorsi tanti bambini, anche piccolissimi, per conoscere da vicino asini e cavalli presenti, animali che attraverso il contatto tattilo-sensoriale sono in grado di stabilire una relazione importante in pochi attimi anche con le categorie più fragili.

Sono tante le attività alle quali si potrà partecipare dalle 10 alle 19. Per chi non ha ancora provato l’emozione di cavalcare, il personale qualificato dell’ASD Horse Valley darà la possibilità di fare il "Battesimo della Sella". Da non perdere le passeggiate a dorso d’asino tra i Bastioni della città con l’Asinobus, così come i momenti ludico-didattici a cura di Massimo Montanari dell’asineria Asini di Reggio Emilia nella Ludonkey. Questo spazio è una vera e propria ludoteca, costruita interamente con materiali atossici e giochi in legno di una volta, in cui gruppi e famiglie possono imparare a giocare insieme, sviluppando la fantasia e le proprie capacità. Si potranno conoscere da vicino l’anatomia dell’asino e del cavallo, le varie parti del corpo, i loro organi e imparare a prendersi cura di loro con spazzole, brusche e striglie.

Coinvolgenti e da non perdere anche i laboratori artistici dove dipingere e creare piccole opere d’arte con soggetto il cavallo o l’asino, utilizzando materiale parzialmente trovato nel quartiere in compagnia dell’Architetto Federica Crestani. «Il Mura Festival che si tiene nel Bastione di San Bernardino è invaso da asini e cavalli -. Dice l’assessore ai Rapporti Unesco e Turismo Francesca Toffali -. Un'occasione unica per tanti bambini e adulti per conoscere questo mondo animale, in un parco sempre più attivo vivace e sempre più nostro. Abbiamo iniziato l'anno scorso con questo Festival, lo abbiamo fatto per far vivere la nostra cinta muraria dai veronesi. Un traguardo raggiunto e quest'anno arricchito di moltissime nuove attività per tutte le età, come quella di oggi realizzata in collaborazione con Fiercavalli».