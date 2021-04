Le dodici note di Claudio Baglioni slittano al 2022: rinviati i concerti all'Arena di Verona

I concerti di Claudio Baglioni previsti per l'estate 2021 all'Arena di Verona non si terranno quest'anno. Tutti i live dell'amatissimo cantautore italiano previsti al Teatro Dell'Opera - Terme Di Caracalla e all'Arena di Verona, infatti, sono stati rinviati all'estate 2022. A comunicarlo in una breve nota è Friends & Partners che, in accordo con Arena di Verona Srl, comunica inoltre le due nuove date previste all’anfiteatro veronese:

26 luglio 2022 – ARENA DI VERONA (recupero del 18 settembre 2020 e dell’11 settembre 2021)

– ARENA DI VERONA (recupero del 18 settembre 2020 e dell’11 settembre 2021) 27 luglio 2022 – ARENA DI VERONA (recupero del 12 settembre 2021)

Queste invece le nuove date di “Dodici Note” alle Terme di Caracalla di Roma, prodotte e organizzate da Friends & Partners, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma:

03 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 6 giugno 2020 e del 4 giugno 2021)

04 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 7 giugno 2020 e del 5 giugno 2021)

05 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 8 giugno 2020 e del 6 giugno 2021)

07 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 9 giugno 2020 e dell’8 giugno 2021)

08 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 10 giugno 2020 e del 9 giugno 2021)

09 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 11 giugno 2020 e del 10 giugno 2021)

11 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 13 giugno 2020 e del 12 giugno 2021)

12 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 14 giugno 2020 e del 13 giugno 2021)

13 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 15 giugno 2020 e del 14 giugno 2021)

14 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 16 giugno 2020 e del 15 giugno 2021)

16 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 17 giugno 2020 e del 17 giugno 2021)

17 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 18 giugno 2020 e del 18 giugno 2021)

Queste le nuove date al Teatro Greco di SIRACUSA, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

15 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA (recupero del 17 luglio 2020 e del 16 luglio 2021)

16 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA (recupero del 17 luglio 2021)

Informazioni e contatti

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it