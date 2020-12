Il video di auguri per il Natale 2020 da parte del sindaco di Verona Federico Sboarina a tutti i cittadini

La tradizione degli auguri per le festività è sempre stata l'occasione per ritrovarsi di persona. Quest'anno è tutto diverso, non ci sono stati gli incontri con le associazioni, le realtà del territorio e i cittadini. Con l'emergenza sanitaria e le sue restrizioni anche gli auguri diventano "virtuali". Ma non per questo meno sentiti.

«Mai come quest'anno gli auguri vengono veramente dal profondo del cuore - dice il sindaco Federico Sboarina -. Si sta per chiudere un anno che è stato complicato, difficile. Se torniamo indietro il 21 febbraio c'erano i carri, le maschere, le famiglie, tanta gioia per le strade della città. Poi dal giorno dopo tutto è cambiato e la nostra vita è stata completamente stravolta. Enormi sacrifici e tanta solitudine. Poi è arrivata l'estate e ci aveva fatto pensare che forse ce l'avevamo fatta. Ma un uragano senza precedenti ha colpito Verona. In poche ore ci siamo risollevati, diventando un esempio a livello nazionale. Ripartiamo proprio dall'orgoglio di appartenere a questa comunità. L'augurio - conclude il sindaco di Verona Federico Sboarina - è che la luce e il senso vero del Natale siano di aiuto ad ognuno di noi per affrontare al meglio il prossimo anno».