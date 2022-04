A Sommacampagna torna la rassegna culturale ed artistica Arte Venier

Da aprile a settembre prossimo, lo storico edificio di Villa Venier, di proprieta? del Comune di Sommacampagna, ospitera? la rassegna d’arte “Arte Venier”. Il nuovo progetto, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sommacampagna, vede l’alternarsi, nelle preziose sale di Villa Venier di artisti poliedrici, alcuni dei quali di fama internazionale, che con la loro presenza consentiranno una narrazione corale del fermento culturale del nostro tempo.

Apre la rassegna Elena Migliorisi con la mostra “Explore”, dal 2 al 15 aprile. Elena Migliorisi e? stata descritta come artista polivalente, abile sia nella pittura che coltiva con un astrattismo di alto livello, sia nelle sue personali con una serie di opere splendide, dai gioielli alle minuscole sculture, dalle grafiche alle sculture sofisticate e di grande pregio”. La presentazione della mostra sara? a cura del Prof. Gianluigi Guarneri e con una performane artistica di Fulvia Grassi Ashanty.

A seguire Sabrina Ferrari e Mara Isolani, con la mostra “La passione muove il mondo”, dal 21 aprile al 1° maggio. I bronzi di Sabrina Ferrari, scultrice e artista internazionale, trascendono la pura figurazione, coniugando la potenza della materia con lo slancio delle superfici, fino ad ottenere una forte elegante dinamicita? nelle sue opere in bronzo, rifinite e lucidate a mano. Animali in movimento, corpi sospesi come oggetti dimenticati. Ricerca di innovazione e un occhio di riguardo alla tradizione dei grandi maestri del passato. Ha collaborato con importanti artisti italiani e stranieri e ha insegnato discipline plastiche presso il liceo artistico di Verona.

Mara Isolani, pittrice. Il tema del suo lavoro e? il viaggio, metafora della vita: “Siamo tutti viaggiatori, sempre alla ricerca delle mostre mete e dei nostri sogni. Ed ecco i turisti e le auto, nostre compagne di viaggio, sulle cui lucide carrozzerie i paesaggi e le persone si riflettono deformati. Non sono solo veicoli ma sono entita? vive, spesso oggetto di vere passioni, che catturano le nostre avventure e i nostri sogni, trasportate in un una dimensione universale dominata dal colore”. E’ la complessa poetica della contemporaneita?, del sentimento del nostro mondo velato d’ironia.

Dal 13 maggio sara? protagonista nelle sale di Villa Venier, l’artista albanese Mic?o Mone che, usando tutti gli strumenti, il colore, la creta, il marmo, cerca ed indaga l'universo delle passioni, dell'amore, della paura, del desiderio della speranza. Racconta l'incontro quotidiano con la vita e lo fa con grande mestiere, ricoprendo di nuova materia (colore, creta o marmo) l'emozione del ricordo con l'emozione del presente. La mostra, intitolata “Terra Madre” sara? presente in Villa fino al 5 giugno.

Fumetti in Villa – artisti Veronesi sara? la mostra dedicata al mondo del mondo del fumetto, che per la prima volta approda a Sommacampagna, dal 23 giugno al 9 luglio, a cura di Think Comics. In mostra potremo trovare riproduzioni di tavole disegnate dai noti fumettisti veronesi. Si tratta di uno degli eventi dedicati al pubblico piu? giovane e che vuole riconoscere il valore e favorire la conoscenza di questa forma d’arte.

Sara? poi la volta degli artisti di Sommacampagna che, per il terzo anno consecutivo, potranno esporre le loro opere all’interno della rassegna “Germogli d’arte”, prevista dal 15 luglio al 4 settembre. L’evento, dal sottotitolo “la cultura rinasce dal territorio”, vedra? l’alternarsi di artisti locali che avranno la possibilita? di esporre al pubblico le proprie creazioni pittoriche, scultoree, fotografiche etc.

Chiudera? la rassegna “Arte Venier” l’artista veronese Maria Teresa Cazzadori, con la mostra “Unicita?”, dal 8 al 25 settembre. Pittrice, scultrice, grafica e maestra ceramista, ha partecipato a numerose personali e collettive, oltre che in Italia, in varie parti del mondo come per esempio, solo per citarne alcune, a New York, Singapore, Parigi, Madrid, Tokio, Barcellona. Fa parte di Atelier Aperto, Centro Internazionale di Grafica Sperimentale con sede a Venezia.

«È con grande orgoglio che propongo al pubblico questa rassegna, che vuole diventare il primo di tanti appuntamenti di valore nei prossimi anni, - dichiara l’Assessore alla Cultura Eleonora Principe - in una sede storica di grande pregio e gia? conosciuta e riconosciuta dai nostri cittadini come centro culturale, in cui ha luogo anche la rassegna estiva “Palco Venier” di cui a breve presenteremo la prossima programmazione».