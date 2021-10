Al via l'edizione 2021 di "Aria di San Daniele" che toccherà anche Verona

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele rinnova l’appuntamento con la quarta edizione di Aria di San Daniele, il format itinerante della storica manifestazione Aria di Festa che da ottobre a dicembre porterà l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele DOP in selezionati locali della penisola. Dopo il successo dell'edizione 2019, seguito da un anno e mezzo di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19, Aria di San Daniele ripartirà il 15 ottobre approdando nelle principali città italiane, con un calendario ricco di eventi organizzati ad hoc per far conoscere e apprezzare l'eccellenza del San Daniele DOP.

La prima tappa del tour si terrà a Milano durante i fine settimana del 15 e del 24 ottobre, sei serate evento dedicate al Prosciutto di San Daniele. Il weekend seguente, la manifestazione si sposterà nella città di Verona, che farà da sfondo alla tappa veneta di Aria di San Daniele dal 29 al 31 ottobre. A novembre, quindi, sarà la volta di Roma, che ospiterà l’evento i primi due fine settimana del mese. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 novembre, le serate aperitivo raggiungeranno il Sud Italia nella città di Bari, per concludere il tour il primo weekend di dicembre (dal 3 al 5) a Catania.

Il tour “Aria di San Daniele” approderà in ristoranti, enoteche, bar e osterie diffuse in tutto il territorio italiano. In occasione dell’evento, i locali selezionati verranno allestiti con corner dedicati alla degustazione del Prosciutto. Al loro interno, i clienti troveranno un oste specializzato nel taglio per offrire il San Daniele DOP affettato a mano oppure a macchina. Durante le serate, in base all’offerta del singolo ristoratore, sarà possibile sperimentare abbinamenti con cibi della tradizione locale e un’ampia scelta di vini. Il tour si svolgerà in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle norme relative al contrasto e al contenimento della diffusione del Covid-19.

«Aria di San Daniele rappresenta un’importante occasione per il Consorzio di far conoscere e apprezzare i valori del San Daniele DOP all’interno di uno dei principali settori, il comparto Ho.Re.Ca.” afferma Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio “Aria di San Daniele celebra la ritrovata convivialità e la ripresa degli eventi in presenza nei locali dopo l’edizione outdoor ideata appositamente per il periodo estivo con il format pic-nic. Il tour avviato nel 2017 ha generato oltre 150 serate aperitivo nelle principali città italiane e riprenderà dopo aver subito lo stop - imposto dalla pandemia - per l’edizione del 2020 e per il primo semestre 2021». Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe di Aria di San Daniele sono disponibili sul sito www.prosciuttodisandaniele.it.