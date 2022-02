Arcole: il primo ecomuseo nel Veronese riconosciuto dalla Regione Veneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Arcole, tra i primi 3 ecomusei riconosciuti dalla Regione Veneto, il primo nel veronese. Testo e normativa di riferimento da Sito Regione Veneto - Ecomusei Gli ecomusei sono una forma innovativa di valorizzazione del territorio, che ne identifica e salvaguarda la fisionomia paesaggistica e culturale. A differenza dei musei tradizionali - che sono caratterizzati dalla presenza di un edificio e di collezioni di specifiche tipologie di beni - gli ecomusei si identificano con il proprio territorio, hanno un patrimonio materiale e immateriale costituito da tutto quanto vi è di rappresentativo e si rivolgono innanzitutto alla propria comunità. In Italia si sono sviluppati soprattutto negli ultimi vent’anni e la loro importanza è stata riconosciuta da numerose leggi regionali.

Anche la Regione del Veneto è intervenuta in materia con la legge n. 30/ 2012, modificata con la n. 4/2019, prevedendo il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo del Veneto a quelle istituzioni che rispondono ai requisiti indicati e dettagliati nel relativo Disciplinare, approvato con DGR n. 1506 del 15.10.2019. Gli ecomusei che ottengono il riconoscimento regionale possono utilizzare un logo speciale, che lo qualifica parte di una rete di musei di particolare importanza per il territorio.

PROGETTO ECOMUSEO ARCOLE - Ecomuseo di Arcole dalle Origini alla Battaglia Napoleonica Arcole è famoso in tutto il mondo per la battaglia napoleonica del 1796. Il progetto dell'ecomuseo parte dalle origini della comunità di Arcole fino alla battaglia comprendendo la cultura, il turismo, l'ambiente, l'arte, il museo, la storia. Un territorio può considerarsi tale non solo quando viene inteso come luogo geografico, ma anche tramite la sua storia, la sua cultura e le sue tradizioni. Un progetto che mette al centro la Comunità alla riscoperta delle ricchezze ambientali e culturali, integrandole con l'offerta turistica del nostro territorio.

L'ecomuseo presenterà le seguenti finalità: la valorizzazione dei percorsi "Sulle Tracce di Arcole"; l'organizzazione di visite guidate tematiche, serate conoscitive e formative, fiere e manifestazioni con rievocazioni, collaborazione con i soggetti promotori turistici territoriali. Il territorio interessato fa riferimento a tutto il territorio comunale con le frazioni di Gazzolo e Volpino. In particolar modo il percorso dell'ecomuseo di forma in un'area centrale creando un collegamento tra L'Obelisco Napoleonico con il Ponte della Battaglia, la Decima - Parete originale del Castello di Arcole, il Museo di Arcole e della Battaglia Napoleonica (un viaggio in 4 epoche periodo romano/medievale/veneziano/napoleonico), la Barchessa Ottolini con Piazza Poggi, la Biblioteca Napoleonica, e il più recente Centro Culturale Giovanni d'Arcole con l'area pubblica pertinente. Attorno a questi punti centrali, materiali, si espandono e si intrecciano gli 8 percorsi tematici.