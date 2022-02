Riapre il Cinema Teatro Corallo a Bardolino: in programma anche il concerto di Fabio Concato

Riparte con rinnovata energia e con proposte importanti la stagione primaverile del Teatro Corallo di Bardolino, grazie all’impegno dell’associazione L’Accademia di Teamus e del Comune di Bardolino. Il nuovo programma, che andrà dal 25 febbraio al 7 maggio, è stato ufficializzato nei giorni scorsi dall’assessore alla cultura del comune, Domenica Currò e dal sindaco, Lauro Sabaini.

«Abbiamo scommesso sul rilancio del teatro fin dallo scorsa estate, affrontando con coraggio anche le problematiche relative alla pandemia che hanno messo in ginocchio il comparto. Il riscontro è stato importante e ha dato un segnale di ripartenza chiaro. Ora con questo nuovo cartellone puntiamo a crescere ancora e dare sempre più prestigio ad una struttura che merita di essere valorizzata», spiega Currò.

Il primo appuntamento sarà quindi venerdì 25 febbraio con la magia del Tango di Buenos Aires raccontato e ballato dal maestro argentino, Sergio Natario. Il programma proseguirà poi nello stesso weekend con il colorato teatro della compagnia Strass For Feet, di cui fa parte Giorgio Avanzini, bardolinese di nascita, ma che da oltre 10 anni vive e lavora a Roma come attore e artista di teatro: «Abbiamo previsto una diversificazione dell’offerta teatrale, alternando musica, prosa e cinema, ma mantenendo la linea di avere sempre almeno due spettacoli per ogni fine settimana – ha spiegato Rino Condercuri, direttore artistico dell’Accademia Teamus – In questo modo riusciamo anche ad accontentare tutti i target, dai più piccoli ai più grandi, per divertirsi, ma anche per riflettere».

Il teatro è stato recentemente rinnovato e riaperto nella nuova veste interne il 2 giugno del 2021. Ha una capienza a pieno regime di 220 posti ed è in utilizzo al Comune grazie ad un contratto stipulato con la Curia di Verona che ne detiene la proprietà e la disponibilità di Don Flavio Miozzi nel suggellare questa collaborazione.

«Lo sforzo del Comune è stato soprattutto quello di rimodernare l’impiantistica e rendere il teatro adatto alle nuove tecnologie sia per quanto riguarda l’utilizzo come cinema che come teatro – ha spiegato il sindaco, Lauro Sabaini – La cittadinanza richiedeva da tempo un rilancio della struttura e abbiamo colto subito l’occasione per permettere ai bardolinesi di avere un posto di aggregazione destinato alla cultura, ma anche al semplice divertimento».

Il cartellone avrà il suo momento clou venerdì 29 aprile con il concerto di Fabio Concato, un nome che non ha bisogno di presentazioni e che porterà il suo repertorio di quasi 50 anni di carriera, dagli anni ’70 ad oggi. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile sulla pagina Facebook “Teatro Corallo Bardolino”.