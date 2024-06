Aperte le iscrizioni 2023/2024 alla Scuola di teatro di Casa Shakespeare

Casa Shakespeare è lieta di annunciare le iscrizioni alla sua Scuola di Teatro, strutturata all’interno del proprio spazio teatrale, il Teatro Satiro OFF nel centro di Verona. Ispirata all’opera di William Shakespeare, la scuola offre corsi in italiano e in inglese, destinati a chi desidera migliorare le proprie abilità teatrali e crescere personalmente. Guidata da Solimano Pontarollo (Direttore Generale di Casa Shakespeare, attore e regista), Andrea De Manincor (Direttore Artistico di Casa Shakespeare e attore, drammaturgo), Sabrina Modenini (Attrice) e Beatrice Zuin (Attrice e Vocal Coach).

Perché Scegliere Casa Shakespeare? Il teatro è una vera e propria palestra emotiva che consente di conoscere meglio se stessi, coordinare il proprio corpo e sviluppare competenze espressive uniche. Il nostro percorso di apprendimento si concentra su un’opera shakespeariana, adattando il testo alle conoscenze linguistiche dei partecipanti, soprattutto per i giovani, con l’obiettivo di rendere l’esperienza formativa e accessibile a tutti.

Corsi per Giovani e Adulti

Giovani dai 14/15 ai 18 anni un secondo gruppo, in base alle iscrizioni per gli under 30: DAL 2 OTTOBRE 2024. Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì dalle 17:00 alle 19:00, da ottobre a maggio. Il corso prevede una suddivisione in classi di livello base e intermedio, garantendo così un apprendimento personalizzato e adeguato alle competenze di ogni partecipante. I giovani avranno l’opportunità di lavorare su testi in inglese, modulati in base alle loro conoscenze, per migliorare sia la comprensione della lingua sia le abilità teatrali.



Adulti: DAL 30 SETTEMBRE 2024. Gli adulti potranno partecipare alle lezioni ogni lunedì dalle 19:30 alle 21:30. Il percorso è studiato per valorizzare i punti di forza e le maturità acquisite, con un’attenzione particolare al miglioramento continuo delle capacità teatrali.

Formazione Professionale e Workshop

Oltre ai corsi regolari, durante l’anno saranno proposti corsi di approfondimento e workshop professionali tenuti dagli attori della compagnia e dai nostri partner. Questi eventi, aperti anche a partecipanti esterni, offriranno un’opportunità unica di crescita e perfezionamento in ambito teatrale.

Evento di Presentazione

Non perdete l’occasione di conoscere meglio la nostra Scuola di Teatro partecipando alla presentazione ufficiale che sarà trasmessa in diretta sui nostri canali social. Un momento dedicato a scoprire il programma, incontrare gli insegnanti e porre domande. Presso il Teatro Satiro OFF il 25.09.2024, prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Iscrizioni Aperte

Le iscrizioni sono aperte! Per ulteriori informazioni e per iscriversi, visitate il nostro sito web o contattateci tramite i nostri canali social. Unitevi a noi in questa avventura teatrale e scoprite il mondo di William Shakespeare con Casa Shakespeare. Compila il modulo di registrazione sul sito web.

CONTATTI: info@casashakespeare.it