Verona Piano Festival, applausi all'anteprima nel cortile di Castelvecchio

Ha debuttato con un'anteprima nel cortile di Castelvecchio la dodicesima edizione del Verona Piano Festival, promosso dall'associazione musicale Liszt 2011 con la collaborazione dei Musei Civici di Verona. Applausi scroscianti e grande entusiasmo hanno accolto il primo ensemble protagonista del cartellone 2024, quest’anno più che raddoppiato. In scena il coro della University of Alabama at Birminghman, uno dei cori americani universitari più apprezzati, diretto da Brian Kittredge e accompagnato al pianoforte da Fred Song.

Lo spettacolo aveva come titolo «Musiche per coro dall’America contemporanea» ed ha proposto brani composti da autori statunitensi, da René Clausen a Michael John Trotta, del quale sono stati presentati il Dies Irae e Lux Aeterna dal suo acclamato Requiem.

Ad aprire il primo appuntamento della rassegna, ospitata dalle più belle ville e palazzi di Verona e provincia, una visita del cortile di Castelvecchio a cura di Gianni Lollis. Un accompagnamento culturale con il direttore della Società di Belle Arti che tornerà domani, 11 giugno, in occasione del grande evento inaugurale del Verona Piano Festival: «Passione Kreutzer, da Beethoven a Tolstoj». Una serata, sempre a Castelvecchio, che unirà la letteratura (il racconto più scandaloso e spiazzante di Tolstoj) all’immortale musica di Beethoven eseguita da Davide Alogna al violino e Roberto Pegoraro al pianoforte, passando per l’adattamento teatrale di Andrea de Manincor.