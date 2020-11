Annullata l’edizione 2020 dell’Antica Fiera di Cavalcaselle

Quest’anno Castelnuovo del Garda dovrà rinunciare all’Antica Fiera di Cavalcaselle. Il Dpcm attualmente in vigore vieta infatti sino al 24 novembre sagre e fiere di comunità. Da tempo immemorabile la terza domenica e lunedì di novembre il colle San Lorenzo era animato dai numerosi bivacchi che richiamavano ogni anno migliaia di visitatori.

«La speranza è che il nuovo sacrificio richiesto a tutti noi, e ad alcune categorie economiche in particolare, possa portare ad una consistente riduzione del numero dei contagi − osserva il sindaco Giovanni Dal Cero −. Mi appello alla responsabilità di ciascuno affinché con i comportamenti più corretti possiamo superare insieme questo difficile momento».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ringrazio la Pro loco per il supporto che ha saputo offrirci in questi mesi complicati: sin dalla sua prima festa la neonata associazione si è trovata ad affrontare una situazione mai vista prima – commenta l’assessore alle Manifestazioni Thomas Righetti −. Stiamo già pensando all’edizione 2021, che promette di essere formidabile, proprio per far dimenticare il disagio di quest’anno».