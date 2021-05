Anna Maria Sarra al Teatro Filarmonico di Verona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Dopo mesi e mesi di concerti in diretta streaming il soprano Anna Maria Sarra tornerà a riabbracciare finalmente il suo amato pubblico, in presenza, per la stagione del Teatro Filarmonico di Verona. Il concerto, in programma venerdì 28 maggio alle 19.30, all’Arena di Verona, vedrà il soprano al fianco del contralto Adriana di Paola. L’orchestra della Fondazione Arena di Verona sarà diretta da Nil Venditti, il coro da Vito Lombardi. Per Anna Maria Sarra sarà un ritorno dal suo amato pubblico, in presenza, tanto atteso.

Un legame che la cantante non ha mai del tutto interrotto e che ha avuto modo di mantenere saldo durante il primo lockdown, e la chiusura dei teatri, mediante il brand Ginger O’, una linea di maglietta ideate da Anna Maria Sarra insieme alle colleghe Anna Corvino, Giuseppina Bridelli e alla regista Stefania Panighini. Ginger O’, infatti, è un progetto nato con l’intento di continuare a portare il pubblico, seppure idealmente, all’interno del mondo dell’opera e della musica classica in genere, in un momento storico in cui i teatri avevano chiuso i battenti per l’avanzare della pandemia da Coronavirus. T-shirt, tutte ad edizione limitata, riservate agli appassionati della lirica e non solo, disponibili nella versione maschile, femminile e unisex. La linea maschile, uscita lo scorso 18 aprile, ha visto protagonista la figura di Wolfgang Amadeus Mozart con una maglietta che intitolata Zuccher’O è stata dedicata alla coppia artistica Mozart/ Da Ponte. Tra i testimonial d’eccezione della linea maschile il direttore d’orchestra e violoncellista Enrico Melozzi, il tenore Enea Scala e il baritono Mattia Olivieri. Lo scorso 22 maggio, invece, il brand Ginger O’ ha lanciato una linea di magliette personalizzate che consentono al pubblico di scegliere una frase tratta dalla propria opera lirica preferita.

Maggiori informazioni sul brand sono presenti nel sito: https://www.ginger-o.com. E sarà proprio la figura di Wolfgang Amadeus Mozart, insieme a quella di Antonio Vivaldi, la protagonista del concerto in programma al Teatro Filarmonico di Verona. Il programma, infatti, vedrà l’esecuzione di Exsultate, Jubilate, Mottetto per soprano ed orchestra, KV 165 (158a) e Laudate Dominum, da Vesperae solemnes de confessore, KV 339 di Wolfgang Amadeus Mozart, insieme a Gloria in re maggiore, RV 589 di Antonio Vivaldi.