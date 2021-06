Martedì sera l'ultima e storica recita di Aida con Riccardo Muti all'Arena di Verona

Riccardo Muti ha inaugurato il 98° Arena di Verona Opera Festival 2021: dopo 41 anni dall’unica presenza areniana, il Maestro è tornato per uno storico evento, l’attesissima Aida in forma di concerto, accolta trionfalmente. C’è ancora un’ultima possibilità per ascoltare questa imperdibile interpretazione del capolavoro verdiano: per martedì 22 ci sono ancora posti disponibili in alcuni settori.

È possibile ascoltare Aida come mai prima? Fondazione Arena lo dimostra proponendo l’opera regina dell’anfiteatro in forma di concerto, a 150 anni dalla prima rappresentazione al Cairo, per ripartire dalla musica, evidenziando ogni particolare della partitura verdiana grazie al Maestro Muti, suo massimo interprete, all’impegno dei pieni ranghi dell’Orchestra dell’Arena di Verona e del Coro preparato da Vito Lombardi e di un affiatato cast, con Eleonora Buratto al debutto nel ruolo del titolo, il tenore Azer Zada, il mezzosoprano Anita Rachvelishvili, il baritono Ambrogio Maestri, i bassi Riccardo Zanellato e Michele Pertusi, i giovani Riccardo Rados e Benedetta Torre.

Dopo questa riapertura straordinaria al pubblico, nel fine settimana il 98° Arena di Verona Opera Festival 2021 presenta le prime due serate in forma scenica, con produzioni tutte nuove e il coinvolgimento, per ogni titolo in cartellone, di dodici tra le più prestigiose istituzioni artistiche, museali, archeologiche e paesaggistiche d’Italia e con il patrocinio del Ministero della Cultura.

